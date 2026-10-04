Lịch trả cổ tức tuần tới: Loạt doanh nghiệp lớn cùng chốt quyền, tỷ lệ cao nhất 65%

Trong tuần giao dịch từ ngày 5/10 đến 9/10, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026.

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt, CTCP Bột giặt NET (mã ck: NET) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 65%, tương đương 6.500 đồng/cổ phiếu.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET dự kiến chi khoảng gần 146 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 5/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10.

Cùng nhóm trả cổ tức bằng tiền mặt, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã ck: MWG) vừa thông báo triển khai phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào 16/10. Với hơn 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG sẽ cần chi khoảng 1.476 tỷ đồng cho đợt này.

Trước đó, đầu tháng 8, MWG đã thực hiện chi trả cổ tức 10% trong đợt 1 của năm 2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông công ty cũng đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tổng tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp.

Bên cạnh đó, CTCP Thế giới số (Digiworld, mã ck: DGW) thông báo trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/10, ngày giao dịch không hưởng quyền 5/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào 16/10.

Với hơn 223 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Digiworld dự kiến chi cho đợt này vào khoảng 223 tỷ đồng. Hiện CTCP Created Future là cổ đông lớn nhất tại Digiworld, sở hữu 32,06% vốn và dự kiến nhận gần 72 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, cổ đông Digiworld đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2026 bằng tiền với tổng tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cp. Như vậy, sau đợt tạm ứng 10% này, doanh nghiệp còn ít nhất một đợt chi trả nữa để hoàn thành kế hoạch cả năm.

Ở nhóm doanh nghiệp thực hiện quyền bằng cổ phiếu, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã ck: KDH) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 8/10, trong khi ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10.

Theo phương án, Khang Điền dự kiến phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% trên số cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.