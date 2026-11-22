Một trong số các doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức tiền mặt là CTCP May Sông Hồng (mã ck: MSH) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương đương cổ đông nhận về 4.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/1/2027.

Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi hơn 450 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh FPT, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã ck: SMB) cũng thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 23/11.

Với gần 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SMB ước tính cần chi khoảng 60 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến là vào ngày 4/12.

Trong khi đó, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã ck: ABI) thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 27/11.

Với hơn 101 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ABI dự kiến chi hơn 152 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Cổ đông của ABI dự kiến nhận tiền thanh toán vào ngày 18/12/2026.

Cùng lúc đó, CTCP Tập đoàn FPT (mã ck: FPT) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 27/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12.

Với gần 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FPT cần chi khoảng 1.886 tỷ đồng để thực hiện đợt chi trả này. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông công ty đã thông qua phương án duy trì cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tối đa 20% trong năm nay. Mức chi trả cụ thể sẽ được trình cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

CTCP Cảng Đồng Nai (mã ck: PDN) cũng thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông nhận về 1.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11. Với gần 55,6 triệu cổ phiếu lưu hành, PDN dự kiến cần chi 55,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào 9/12.

Bên cạnh doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt cũng có doanh nghiệp chọn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, CTCP Tôn Đông Á (mã ck: GDA) dự kiến phát hành hơn 14,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/11.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng tương ứng, đưa tổng số cổ phiếu lưu hành lên khoảng 164 triệu đơn vị.