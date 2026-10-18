Lịch trả cổ tức tuần 19-23/10: Nhiều doanh nghiệp chốt quyền, tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao nhất là 30%

Theo thống kê, có khoảng 12 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 17-23/10. Tuần này có 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là gần 5%.

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt, Tổng công ty Khoáng sản TKV (Vimico, mã ck: KSV) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2026 là 26/10. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 23/10, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/11.

Tỷ lệ cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vimico dự kiến chi khoảng 900 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cổ đông sở hữu 98,06% vốn điều lệ, dự kiến nhận gần 883 tỷ đồng.

Cùng hình thức chi trả trên, CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã ck: TMG) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 30/10. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi khoảng 54 tỷ đồng cho đợt này.

Trước đó, ngày 16/6, TMG đã thanh toán cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tương đương 3.500 đồng/cổ phiếu. Ngày 11/3, doanh nghiệp chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, TMG đã hoàn tất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 50%, tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chi trả 90 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Vimico hiện là cổ đông lớn nhất của TMG, nắm giữ gần 9,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 51% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, Vimico dự kiến nhận khoảng 27,6 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức năm 2026 của TMG.

Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (mã ck: TTT) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu TTT sẽ nhận 2.000 đồng tiền cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11/2026.

TTT là một trong những doanh nghiệp duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt khá đều đặn trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp đã thực hiện chia tiền cho cổ đông liên tục trong khoảng 13 năm, với tỷ lệ tương đối cao so với mệnh giá.

Ở nhóm doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã ck: TLD) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 19/10.

Theo kế hoạch, TLD dự kiến phát hành gần 3,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 39 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của doanh nghiệp.

Nếu đợt phát hành hoàn tất, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TLD dự kiến tăng từ hơn 77,7 triệu đơn vị lên 81,6 triệu đơn vị. Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng từ hơn 777 tỷ đồng lên 816 tỷ đồng, tương ứng tăng 39 tỷ đồng.

Ngoài các doanh nghiệp trên, trong tuần tới còn nhiều doanh nghiệp niêm yết khác dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Tùy phương án được công bố, tỷ lệ chi trả dao động từ 5% đến 20%, với hình thức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.