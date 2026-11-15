Lịch trả cổ tức tuần 16 - 20/11: Nhiều cổ đông sắp đón 'cơn mưa' cổ tức, tỷ lệ cao nhất tới 45%

Trong tuần giao dịch từ ngày 16/11 đến 20/11, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026.

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã ck: SIP) có tỷ lệ tạm ứng cao nhất, ở mức 45%, tương ứng 4.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 242 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SIP dự kiến chi khoảng 1.090 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 19/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/12.

Cùng phương thức chi trả bằng tiền mặt, CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã ck: VLB) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Với 46,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VLB dự kiến chi khoảng 117 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng này. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/11, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/12.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã ck: HGI) đã ban hành nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu.

Với 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền HGI dự kiến chi trả đợt này là 131,1 tỷ đồng. CTCP Hoàng Anh Gia Lai nắm 84,43% vốn dự kiến nhận về khoảng 110,7 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 18/11, thời gian thanh toán vào ngày 4/12.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (mã ck: MCM) cũng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền MCM dự kiến chi trả là 110 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/11, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/12.

Ngày 20/11 tới, CTCP Thủy điện Sê San 4A (mã ck: S4A) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (tương đương 2.000 đồng/cp). Việc thanh toán được chia thành hai đợt, mỗi đợt có tỷ lệ 10%. Trong đó, đợt 1 dự kiến thanh toán vào ngày 8/12/2026 và đợt 2 vào ngày 20/1/2027. Với 42,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Sê San 4A dự kiến chi khoảng 84,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trong khi đó, vào ngày 18/11, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã ck: NSC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương cổ đông nhận 2.000 đồng/cp. Với hơn 17,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinaseed dự kiến chi khoảng 35,1 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến là vào ngày 18/12.

Bên cạnh các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (mã ck: MQN) thông qua phương án phát hành hơn 1,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:13,5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13,5 cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV/2026, sau khi nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của MQN sẽ tăng từ hơn 8,2 triệu đơn vị lên khoảng 9,3 triệu đơn vị. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ hơn 82 tỷ đồng lên 93 tỷ đồng.