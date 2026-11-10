Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (đợt 1)

Theo Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 5-11-2026 của Thường trực HĐND thành phố về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, thông báo lịch tiếp xúc cử tri (đợt 1) của đại biểu HĐND thành phố tại các đơn vị bầu cử.

Lịch chi tiết kèm theo dưới đây: