Lịch tiếp xúc cử tri HĐND thành phố Hà Nội tại 8 đơn vị bầu cử

Trước đó, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 359/HĐND-VP ngày 10-11-2026 về việc phân công dự và đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố (đợt 1).

Trên cơ sở nội dung đề nghị của các Tổ đại biểu HĐND thành phố về việc đăng ký (hoặc điều chỉnh) thời gian tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố tại các xã, phường (đợt 2), bao gồm: Lịch tiếp xúc cử tri công bố mới tại 7 đơn vị; điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri tại 1 đơn vị.