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Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sau kỳ họp thứ hai

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ban hành Công văn về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Báo Hà Nội Mới
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Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lich-tiep-xuc-cu-tri-cua-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tp-ha-noi-sau-ky-hop-thu-hai-1766003.html