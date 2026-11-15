Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sau kỳ họp thứ hai

Trước áp lực khai thác hàng không tăng cao tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Công an các đơn vị, phường, xã tại TP Hồ Chí Minh đã phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng triển khai tuyên truyền, cắm biển cảnh báo và tuần tra kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.