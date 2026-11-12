Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại 4 đơn vị bầu cử
Ngày 12-11, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 365/HĐND-VP về việc phân công dự và đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp cuối năm 2026 (đợt 3).
Trên cơ sở nội dung đề nghị của các Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội về việc đăng ký (hoặc điều chỉnh) thời gian tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố tại các xã, phường (đợt 3), bao gồm: Lịch tiếp xúc cử tri công bố mới tại 3 đơn vị; điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri tại 1 đơn vị.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lich-tiep-xuc-cu-tri-cua-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-ha-noi-tai-4-don-vi-bau-cu-1765505.html