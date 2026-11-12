Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại 4 đơn vị bầu cử

Trên cơ sở nội dung đề nghị của các Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội về việc đăng ký (hoặc điều chỉnh) thời gian tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố tại các xã, phường (đợt 3), bao gồm: Lịch tiếp xúc cử tri công bố mới tại 3 đơn vị; điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri tại 1 đơn vị.

Tiến Thành