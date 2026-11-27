Ngày 27.11, trận cầu đáng chú ý nhất diễn ra trên sân Thiên Trường, nơi Thép Xanh Nam Định (19 điểm) chạm trán Công an Hà Nội (14 điểm). Đội bóng thành Nam đang đạt phong độ cao với 5 chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thép Xanh Nam Định (trái) được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân nhà ở vòng 9. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, thử thách lần này không hề đơn giản khi đối thủ vừa đánh bại Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite. Dù vậy, việc chỉ có 3 ngày nghỉ sau trận đấu quốc tế có thể ảnh hưởng đến thể lực và cách bố trí đội hình của thầy trò HLV Mano Polking.

Cùng ngày, Sông Lam Nghệ An (14 điểm) tiếp Ninh Bình (16 điểm) trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ là đại diện duy nhất chưa thua sau 8 vòng đấu, nhờ lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu giàu năng lượng.

Trong khi đó, Ninh Bình vừa đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 để vươn lên vị trí thứ hai. Đây là cuộc đối đầu cân sức, khi cả hai đều có cơ hội áp sát ngôi đầu nếu giành chiến thắng.

Ngày 28.11, Công an TP.HCM (10 điểm) tiếp Hoàng Anh Gia Lai (6 điểm) trên sân Bình Dương. Cả hai đều vừa nhận thất bại và rất cần điểm để cải thiện vị trí. Trong khi đó, Bắc Ninh (8 điểm) gặp SHB Đà Nẵng (9 điểm) tại sân Việt Yên.

Đội chủ nhà đang cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự, còn SHB Đà Nẵng kỳ vọng tìm được chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Lee Young-jin.

Tại Hàng Đẫy, Hà Nội FC (12 điểm) đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14 điểm). Chiến thắng trước Thành phố Đồng Nai giúp đội bóng Thủ đô lấy lại sự tự tin, nhưng hàng công Hà Tĩnh với chân sút Daniel (6 bàn) sẽ là thử thách đáng kể.

Ngày 29.11, Thanh Hóa (12 điểm) tiếp Thành phố Đồng Nai (4 điểm), trong khi Hải Phòng (10 điểm) chạm trán Thể công Viettel (6 điểm) trên sân Lạch Tray. Với lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn, Hải Phòng được kỳ vọng sẽ gây thêm khó khăn cho đối thủ đang sa sút.

Với hàng loạt cuộc đối đầu trực tiếp, vòng 9 hứa hẹn tiếp tục làm nóng cuộc đua vô địch, đồng thời khiến cuộc chiến trụ hạng thêm phần căng thẳng.