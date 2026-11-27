Lịch thi đấu vòng 9 V.League 2026/2027: Cuối tuần rực lửa sân cỏ
Vòng 9 V.League 2026/2027 khởi tranh tối 27/11 với hai cặp đấu trên sân Vinh và Thiên Trường. Năm trận đấu còn lại diễn ra trong hai ngày cuối tuần (28 và 29/11), hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn.
Trong đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Bình Dương, trong khi Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Vòng đấu khép lại vào tối 29/11 với cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Thể Công Viettel trên sân Lạch Tray.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lich-thi-dau-vong-9-vleague-20262027-cuoi-tuan-ruc-lua-san-co-post1005988.html