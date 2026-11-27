Ngày 27/11, cựu tiền đạo Carlos Tevez đã đăng tải thông tin Lionel Messi đã đồng ý tham gia trận đấu vinh danh anh vào ngày 20.12 trên sân La Bombonera ở Buenos Aires, Argentina. Danh sách các danh thủ góp mặt ở trận đấu này, ngoài Messi còn có Juan Roman Riquelme, Rio Ferdinand, Sergio Aguero, Martin Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rolando Schiavi và Nicolas Burdisso. Hiện còn chờ sự đồng ý của Ronaldo, Wayne Rooney, Javier Mascherano và Franco Colapinto.