Lịch thi đấu vòng 8 ngoại hạng Anh Premier League mùa giải 2026 - 2027
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Lịch thi đấu vòng 8 ngoại hạng Anh Premier League mùa giải 2026 - 2027
02h00 ngày 24/10: Ipswich Town vs Nottingham Forest (FPT Play)
18h30 ngày 24/10: Aston Villa vs Man City (FPT Play)
21h00 ngày 24/10: Arsenal vs Everton (FPT Play)
21h00 ngày 24/10: Coventry City vs Fulham (FPT Play)
23h30 ngày 24/10: Chelsea vs Tottenham (FPT Play)
21h00 ngày 25/10: Crystal Palace vs Newcastle (FPT Play)
21h00 ngày 25/10: Hull City vs Brentford (FPT Play)
21h00 ngày 25/10: Liverpool vs Brighton (FPT Play)
21h00 ngày 25/10: MU vs Bournemouth (FPT Play)
23h30 ngày 25/10: Sunderland vs Leeds United (FPT Play).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-vong-8-ngoai-hang-anh-premier-league-mua-giai-2026-2027/441528.html