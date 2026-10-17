Lịch thi đấu vòng 7 V.League: Tâm điểm Derby Thủ đô

Bên cạnh trận derby Thủ đô diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 18/10, vòng đấu còn chứng kiến nhiều cuộc so tài đáng chú ý như Thanh Hóa gặp Thép Xanh Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Sông Lam Nghệ An và Ninh Bình tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Vòng 7 khép lại vào ngày 19/10 với cuộc chạm trán giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel. Cả 7 trận đấu đều được áp dụng công nghệ VAR, góp phần hỗ trợ công tác trọng tài.

HT