Lịch thi đấu vòng 7 V.League: Tâm điểm Derby Thủ đô
Vòng 7 Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2026/2027 diễn ra từ ngày 17 đến 19/10, với 7 trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, hứa hẹn mang đến màn tranh tài hấp dẫn.
Bên cạnh trận derby Thủ đô diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 18/10, vòng đấu còn chứng kiến nhiều cuộc so tài đáng chú ý như Thanh Hóa gặp Thép Xanh Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Sông Lam Nghệ An và Ninh Bình tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Vòng 7 khép lại vào ngày 19/10 với cuộc chạm trán giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel. Cả 7 trận đấu đều được áp dụng công nghệ VAR, góp phần hỗ trợ công tác trọng tài.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lich-thi-dau-vong-7-vleague-tam-diem-derby-thu-do-post996036.html