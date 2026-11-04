Lịch thi đấu vòng 7 V-League: Nhiều trận cầu hấp dẫn

Sau vòng 6 V-League, Thép Xanh Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm.

Trong khi đó xếp ở vị trí thứ hai đang là Sông Lam Nghệ An với 12 điểm.

Xếp ở vị trí thứ 3 đang là Công an Hà Nội với 11 điểm.

Xếp cuối bảng xếp hạng đang là Thành phố Đồng Nai với chỉ vẻn vẹn 1 điểm có được kể từ đầu giải.

Dưới đây là lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027.

Thành phố Đồng Nai gặp SHB Đà Nẵng lúc 18h ngày 6/11.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thép Xanh Nam Định lúc 18h ngày 6/11.

Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội FC lúc 17h ngày 7/11.

Ninh Bình gặp Bắc Ninh FC lúc 18h ngày 7/11.

Hải Phòng gặp Sông Lam Nghệ An lúc 18h ngày 7/11.

Công an Hà Nội gặp Công an TP HCM lúc 19h15 ngày 7/11.

Thể Công Viettel gặp Thanh Hóa lúc 19h15 ngày 8/11.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng đấu thứ 6.