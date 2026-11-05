Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026-2027. 

Sau 6 vòng đấu, V-League 2026-2027 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Trong đó, Nam Định vừa vươn lên dẫn đầu với 13 điểm, theo sau là Sông Lam Nghệ An, Công an Hà Nội và Hà Tĩnh. Ở chiều ngược lại, những đội bóng như Thể Công Viettel, HAGL và Đồng Nai vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

HAGL được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Hà Nội FC.

Trở lại vòng 7, một trong những trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài giữa HAGL và Hà Nội FC trên sân Pleiku. Trước trận đấu này, HAGL đang đứng áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau 6 vòng. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng phố núi tiếp tục gây thất vọng khi để thua Bắc Ninh 0-1. Thành tích không tốt từ đầu mùa khiến HAGL chịu nhiều áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Do đó, đội bóng phố núi rất cần một chiến thắng trước đại diện Thủ đô để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đây được dự báo là nhiệm vụ không dễ dàng bởi Hà Nội FC đang chơi khởi sắc trong những vòng đấu gần đây. Ở vòng 6, nhà cựu vô địch V-League đã đánh bại Ninh Bình với tỷ số 2-1, qua đó có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách trên sân Pleiku. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Một trận đấu khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là màn so tài giữa Hà Tĩnh và Nam Định. Trước trận đấu này, Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 6 vòng. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vừa ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel, qua đó nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại V-League lên con số 3.

Không chỉ sở hữu phong độ tốt, Nam Định còn đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải với 14 bàn thắng. Đây là cơ sở để đội bóng thành Nam hướng đến một kết quả tích cực trong chuyến làm khách sắp tới.

Dù vậy, Hà Tĩnh chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Sau 6 vòng đấu, đội bóng núi Hồng đang đứng thứ tư với 11 điểm, chỉ kém Nam Định 2 điểm. Với phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà, đội bóng núi Hồng được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Nam Định. Nếu giành chiến thắng, đội bóng này sẽ có cơ hội vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026-2027.

Một trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 7 V-League là màn đọ sức của Công an Hà Nội và Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Sau 6 trận đã đấu, đội bóng Thủ đô đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém ngôi đầu 2 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Công an TP.HCM đang gặp khó khăn sau thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu gần nhất. Trận thua khiến đoàn quân của HLV Arthur Diles đứng thứ 6 với 10 điểm. Dù vậy, với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, Công an TP.HCM vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra khó khăn cho đội chủ nhà nhờ lối chơi chắc chắn và khả năng phản công.

Trong khi đó, Thể Công Viettel sẽ có cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Đội bóng áo lính đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mới giành được 4 điểm sau 6 vòng đấu và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Mới nhất, họ đã phải nhận thất bại 0-3 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two. Vì vậy, cuộc đối đầu với Thanh Hóa sẽ là thử thách khó với tân HLV Guilherme Almeida trong nỗ lực cải thiện phong độ của đội bóng.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa cũng đang hướng đến mục tiêu giành điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Dù Thể Công Viettel có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn được đánh giá cao về khả năng giành trọn 3 điểm, đặc biệt là khi đối thủ của họ đang chơi không tốt ở mùa này.

Ở những trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An làm khách của Hải Phòng trên sân Lạch Tray, còn Ninh Bình sẽ tiếp đón Bắc Ninh. Trong khi đó, Đồng Nai và SHB Đà Nẵng sẽ đối đầu trong trận đấu quan trọng ở nhóm cuối bảng.