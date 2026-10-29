Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/27: Kịch tính cuộc đua ngôi đầu

Sau 5 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 11 điểm.

Xếp thứ hai là Thép Xanh Nam Định với 10 điểm.

Vị trí thứ 3 là Công an Hà Nội FC với cùng 10 điểm nhưng kém Nam Định chỉ số phụ. Ảnh: Thọ Đức.

Xếp cuối bảng xếp hạng là Thành Phố Đồng Nai, vẻn vẹn 1 điểm sau chuỗi trận toàn hòa và thua. Ảnh: VPF.

Dưới đây là lịch thi đấu vòng 6 V-League diễn ra vào cuối tuần này.

Thanh Hóa – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 17h thứ 6 ngày 30/10.

Bắc Ninh - Hoàng Anh Gia Lai: 18h thứ 6 ngày 30/10.

Hà Nội FC - Ninh Bình: 19h15 thứ 6 ngày 30/10. Ảnh: VPF.

Thép Xanh Nam Định – Thể Công: 18h thứ 7 ngày 31/10. Ảnh: Tuấn Bảo.

Sông Lam Nghệ An – Công an Hà Nội: 18h thứ 7 ngày 31/10. Ảnh: Minh Tú.

Hải Phòng - Đồng Nai: 18h thứ 7 ngày 31/10.

CA TPHCM – Đà Nẵng: 18h ngày 1/11.

Bảng xếp hạng V-League 2026/27.