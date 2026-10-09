Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Đại chiến Liverpool vs Man City

Sau 3 tuần nhường sân chơi cho đợt tập trung ĐTQG, Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ nóng lại cuối tuần này. Tâm điểm vẫn là cuộc đua vô địch đang diễn ra theo chiều hướng khó lường bởi cả những tác động bên ngoài sân cỏ.

Thất bại khá sốc 0-3 trên sân Brighton ở vòng đấu gần nhất khiến Arsenal đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Man City. Nhưng 3 điểm chưa phải khoảng cách quá lớn. Cuối tuần này, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ có cơ hội tạm sang bằng cách biệt khi được ra sân sớm nhất vòng 6.

Trong 10 lần chạm trán Leeds gần đây, Arsenal đã thắng tới 9 và chỉ hòa 1. Kể từ 2012, "The Gunners" toàn thắng cả 7 lần đón tiếp các vị khách đến từ Yorkshire.

Song cú sẩy chân tại Brighton & Hove cho thấy đội chủ sân Emirates không được phép chủ quan. Nhất là khi Leeds cũng sở hữu bộ mặt ổn định từ đầu mùa (mới thua 1, hòa 3, thắng 3 sau 7 trận) và đang bay cao ở vị trí thứ 5 trên BXH.

Dẫn đầu Ngoại hạng Anh cùng thành tích toàn thắng nhưng Man City sẽ bước vào vòng 6 dưới không ít áp lực. Vài tuần trở lại đây, đội chủ sân Etihad bị Ủy ban độc lập của Ngoại hạng Anh kết luận vi phạm 114/115 cáo buộc tài chính liên quan đến giai đoạn từ mùa giải 2009/10 - 2017/18.

Giữa lúc án phạt nặng treo lơ lửng trên đầu, thầy trò HLV Enzo Maresca lại phải đối diện chuyến hành quân khó khăn tới Anfield. Bất chấp toàn thắng cả 3 lần đối đầu Liverpool gần nhất, Man City sẽ có nhiều lý do để âu lo.

Những rắc rối bên ngoài sân cỏ ít nhiều tác động không tốt đến tâm lý của dàn sao đội khách. Ngoài ra, Liverpool dưới triều đại tân HLV Andoni Iraola dù chưa trình diễn bộ mặt thuyết phục, vẫn bất bại từ đầu mùa (thắng 4, hòa 3).

Bên cạnh cặp đấu có sự hiện diện của 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch, sân cỏ nước Anh còn nóng bỏng với nhiều cuộc chạm trán đáng chú ý khác. Tại Old Trafford, Man United đụng độ Tottenham trong cuộc chiến giữa hai ông lớn gây thất vọng.

Sau 5 vòng, "Quỷ đỏ" mới có trong tay 5 điểm, đứng hạng 12, trong khi Spurs thậm chí còn thảm hại hơn, xếp bét bảng với thành tích nghèo nàn, 2 hòa và 3 bại. Kẻ chiến thắng sẽ được tiếp thêm niềm tin vươn lên. Ngược lại, kẻ bại trận sẽ tiếp tục chìm nghỉm trong bầu không khí u ám.

Gương mặt còn lại trong nhóm "Big Six" là Chelsea được thi đấu trên sân nhà để đón tiếp Bournemouth. Nhiệm vụ giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Xabi Alonso hứa hẹn không dễ dàng bởi bộ mặt phập phù, thắng 1, hòa 1 và thua 2 ở 4 lần ra sân gần đây.

Chưa kể, cả 3 lần chạm trán "The Cherries" gần nhất, đại gia Tây London cũng đều toàn hòa, bao gồm 2 trận bất phân thắng bại có cùng tỷ số 2-2 ngay tại Stamford Bridge.

Những màn so tài giữa Aston Villa vs Brentford, Sunderland vs Brighton, Crystal Palace vs Nottingham, Hull City vs Everton đều khó đoán do không có nhiều chênh lệch ở đôi bờ chiến tuyến. Trên sân nhà, bộ đôi tân binh Ipswich Town và Coventry City sẽ phải nỗ lực kiếm điểm ở cuộc đón tiếp Fulham và Newcastle.

Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27