Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027: Liverpool chạm trán Man City

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, Ngoại hạng Anh 2026-2027 sẽ trở lại với loạt trận tại vòng 6. Tâm điểm của vòng đấu này là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch Liverpool và Man City.

Trước trận đấu, Man City đang thể hiện phong độ rất ấn tượng khi toàn thắng cả 5 vòng đầu tiên, giành 15 điểm tuyệt đối và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Liverpool sẵn sàng cho trận đấu với Man City.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, đội bóng thành Manchester cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tấn công và tận dụng cơ hội.

Ở vòng đấu gần nhất, Man City đánh bại Sunderland với tỷ số 5-3 để nối dài mạch chiến thắng. Kết quả này tiếp tục cho thấy sức mạnh hàng công của đội chủ sân Etihad, dù hệ thống phòng ngự vẫn có những thời điểm thiếu chắc chắn.

Trên hàng công, Erling Haaland tiếp tục là nhân tố đáng chú ý nhất. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 5 bàn sau 5 vòng đấu và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Với phong độ hiện tại, Man City có cơ sở để hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Anfield được dự báo sẽ là thử thách không dễ dàng với thầy trò HLV Maresca.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 5 trận. Đội bóng vùng Merseyside vẫn duy trì thành tích bất bại nhưng đã có tới 3 trận hòa.

Cụ thể, đoàn quân của HLV Andoni Iraola lần lượt hòa Newcastle, Nottingham Forest và Fulham. Xen giữa những kết quả này là các chiến thắng 2-0 trước Ipswich Town và 1-0 trước Bournemouth.

Dù chưa để thua, việc đánh rơi 6 điểm sau 5 vòng khiến Liverpool đang kém Man City tới 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Điểm tích cực là Liverpool đang dần cải thiện khả năng phòng ngự. Sau khi để thủng lưới 4 bàn trong 2 trận đầu tiên, đội bóng này đã giữ sạch lưới cả 3 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Trên hàng công, Alexander Isak đang là cầu thủ nổi bật nhất với 4 bàn thắng từ đầu mùa, chỉ kém Erling Haaland 1 bàn trong cuộc đua ghi bàn.

Được thi đấu trên sân nhà, Liverpool hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho Man City nhờ khả năng tranh chấp, tổ chức pressing và tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công.

Tuy nhiên, nếu muốn giành 3 điểm, thầy trò HLV Iraola cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời hạn chế khoảng trống khi đối phương chuyển trạng thái.

Bên cạnh đại chiến tại Anfield, màn so tài giữa Man United và Tottenham lúc 23h30 ngày 10/10 cũng rất đáng chú ý.

Khác với Man City và Liverpool, cả Man United lẫn Tottenham đều đang có khởi đầu không thuận lợi tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau 5 vòng đấu, Man United mới giành được 5 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Thành tích này chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, đặc biệt khi Quỷ đỏ đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Man United đang chơi không tốt kể từ đầu mùa 2026-2027.

Trong khi đó, Tottenham còn gặp nhiều khó khăn hơn khi mới có 2 điểm sau 5 trận và đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Kết quả này khiến đội bóng thành London chịu áp lực lớn trong cuộc đua cải thiện thứ hạng. Nếu tiếp tục thất bại, Tottenham có nguy cơ bị nhóm phía trên bỏ xa.

Ngoài hai cuộc đối đầu trên, Arsenal cũng nhận được nhiều sự chú ý khi tiếp đón Leeds United lúc 18h30 ngày 10/10.

Pháo thủ hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 5 vòng, kém Man City 3 điểm.

Dù vậy, Leeds không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng này đang đứng thứ 5 với 9 điểm và vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.

Arsenal có lợi thế sân Emirates và chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, nhưng cần duy trì sự tập trung trước đối thủ đang có phong độ khá tốt.

Ngoài những trận đấu nổi bật kể trên, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027 vẫn còn nhiều màn so tài hấp dẫn khác.

Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027.