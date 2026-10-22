Lịch thi đấu vòng 5 V.League: Ninh Bình tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Tâm điểm của vòng đấu hướng về sân Ninh Bình, nơi đội chủ nhà tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc đối đầu được chờ đợi. Trong khi đó, Thành phố Đồng Nai đứng trước thử thách không nhỏ khi chạm trán Thép Xanh Nam Định, với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Bên cạnh đó, những cuộc so tài giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An hay SHB Đà Nẵng và Hà Nội cũng hứa hẹn tạo nên nhiều diễn biến đáng chú ý, góp phần làm nóng cuộc đua tại V.League mùa giải năm nay.