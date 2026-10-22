Lịch thi đấu vòng 5 V.League 2026/27: Cuộc chiến ngôi đầu

Trận đấu sớm nhất diễn ra ngày 22.10, khi Công an Hà Nội (9 điểm) tiếp Thanh Hóa (6 điểm). Cả hai đều vừa nhận thất bại, nhưng Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình nhỉnh hơn.

Ninh Bình (áo đen) được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước Công an TP.HCM

Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Mano Polking tạm chiếm ngôi đầu, đồng thời gây sức ép lên Ninh Bình. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và phân phối thể lực hợp lý. Thanh Hóa nhiều khả năng chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Ngày 23.10, Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm) tiếp Sông Lam Nghệ An (8 điểm). Dù vừa thua Ninh Bình 3-4, HAGL cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý, nhưng cần chuyển hóa cơ hội thành điểm số.

Trong khi đó, SLNA vẫn bất bại sau 4 vòng, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự ổn định giúp đội khách được đánh giá cao hơn, song họ phải cải thiện khả năng bảo vệ lợi thế trước sức ép từ chủ nhà.

Ở trận còn lại, Thể công Viettel (3 điểm) tiếp Bắc Ninh (4 điểm). Đội bóng áo lính đang trải qua 3 trận thua liên tiếp và cần sớm tìm lại sự tự tin.

Bắc Ninh vừa hòa TP. Đồng Nai 0-0, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự, nhưng vẫn cần cải thiện hiệu quả tấn công. Kinh nghiệm và chất lượng đội hình có thể giúp Thể Công Viettel chiếm ưu thế.

Ngày 24.10, TP. Đồng Nai (1 điểm) tiếp Thép Xanh Nam Định (7 điểm). Chủ nhà đã chấm dứt chuỗi toàn thua nhưng chưa ghi bàn sau 4 vòng.

Trong khi đó, Nam Định vừa thắng Thanh Hóa 2-0 và sở hữu hàng công có sức mạnh đáng kể. Đội khách được kỳ vọng kiểm soát thế trận, còn TP Đồng Nai phải nỗ lực chống đỡ và tận dụng cơ hội phản công.

Cùng ngày, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (7 điểm) gặp Hải Phòng (6 điểm). Sau trận hòa SLNA, Hà Tĩnh cần duy trì sự chắc chắn trước đối thủ vừa thắng SHB Đà Nẵng 5-1. Hải Phòng đang hưng phấn, nhưng hàng thủ để thủng lưới cả 4 vòng là điểm yếu cần khắc phục.

Hai trận đấu muộn diễn ra ngày 25.10. SHB Đà Nẵng (3 điểm) tiếp Hà Nội (6 điểm) trong bối cảnh đội chủ nhà vừa thua Hải Phòng 1-5, còn Hà Nội đánh bại Công an Hà Nội 2-1. Đội bóng sông Hàn cần cải thiện hàng thủ, trong khi Hà Nội có cơ hội nối dài đà khởi sắc.

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình (10 điểm) và Công an TP.HCM (7 điểm). Chiến thắng 4-3 trước HAGL giúp Ninh Bình chiếm ngôi đầu, nhưng 3 bàn thua cho thấy hàng thủ còn nhiều vấn đề.

Công an TP.HCM vừa thắng Thể công Viettel 1-0 và có cơ sở hướng đến kết quả tích cực. Ninh Bình cần tận dụng lợi thế sân nhà để bảo vệ vị trí dẫn đầu, trong khi đội khách có cơ hội thu hẹp khoảng cách nếu giành trọn 3 điểm.