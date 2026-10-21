Sau vòng 4 V-League, Ninh Bình FC tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Ảnh: VPF.
Xếp thứ hai là CLB Công an Hà Nội với 9 điểm sau 4 lượt trận. Ảnh: VPF.
Sông Lam Nghệ An với 8 điểm, xếp thứ 3. Ảnh: VPF.
Xếp cuối bảng xếp hạng là TP Đồng Nai với vẻn vẹn 1 điểm. Ảnh: VPF.
Vòng 5 V-League sẽ hâm nóng các sân cỏ cả nước vào cuối tuần này. Ảnh: VPF.
Dưới đây là lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027. Ảnh: Minh Thu.
19h ngày 22/10: Công an Hà Nội - Thanh Hóa.
17h ngày 23/10: Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An. Ảnh: HAGL.
19h15 ngày 23/10: Thể Công - Bắc Ninh FC.
18h ngày 24/10: Hà Tĩnh - Hải Phòng. Ảnh: BHT.
18h ngày 24/10: Đồng Nai - Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.
18h ngày 24/10: Đà Nẵng - Hà Nội FC.
18h ngày 25/10; Ninh Bình - CA TPHCM.
Bảng xếp hạng V-League 2026/27.