Thể thaoBóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027

Dưới đây là lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027.

Báo Giáo Dục & Thời Đại
1 liên quanGốc
Sau vòng 4 V-League, Ninh Bình FC tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Ảnh: VPF.

Sau vòng 4 V-League, Ninh Bình FC tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Ảnh: VPF.

Xếp thứ hai là CLB Công an Hà Nội với 9 điểm sau 4 lượt trận. Ảnh: VPF.

Xếp thứ hai là CLB Công an Hà Nội với 9 điểm sau 4 lượt trận. Ảnh: VPF.

Sông Lam Nghệ An với 8 điểm, xếp thứ 3. Ảnh: VPF.

Sông Lam Nghệ An với 8 điểm, xếp thứ 3. Ảnh: VPF.

Xếp cuối bảng xếp hạng là TP Đồng Nai với vẻn vẹn 1 điểm. Ảnh: VPF.

Xếp cuối bảng xếp hạng là TP Đồng Nai với vẻn vẹn 1 điểm. Ảnh: VPF.

Vòng 5 V-League sẽ hâm nóng các sân cỏ cả nước vào cuối tuần này. Ảnh: VPF.

Vòng 5 V-League sẽ hâm nóng các sân cỏ cả nước vào cuối tuần này. Ảnh: VPF.

Dưới đây là lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027. Ảnh: Minh Thu.

Dưới đây là lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027. Ảnh: Minh Thu.

19h ngày 22/10: Công an Hà Nội - Thanh Hóa.

19h ngày 22/10: Công an Hà Nội - Thanh Hóa.

17h ngày 23/10: Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An. Ảnh: HAGL.

17h ngày 23/10: Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An. Ảnh: HAGL.

19h15 ngày 23/10: Thể Công - Bắc Ninh FC.

19h15 ngày 23/10: Thể Công - Bắc Ninh FC.

18h ngày 24/10: Hà Tĩnh - Hải Phòng. Ảnh: BHT.

18h ngày 24/10: Hà Tĩnh - Hải Phòng. Ảnh: BHT.

18h ngày 24/10: Đồng Nai - Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

18h ngày 24/10: Đồng Nai - Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

18h ngày 24/10: Đà Nẵng - Hà Nội FC.

18h ngày 24/10: Đà Nẵng - Hà Nội FC.

18h ngày 25/10; Ninh Bình - CA TPHCM.

18h ngày 25/10; Ninh Bình - CA TPHCM.

Bảng xếp hạng V-League 2026/27.

Bảng xếp hạng V-League 2026/27.

Tuấn Tú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lich-thi-dau-vong-5-v-league-20262027-post796742.html