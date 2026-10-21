Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027

Nhận định bóng đá trận Bayern Munich vs Arsenal, lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 22/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, nhưng Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới mùa này. Cuộc đối đầu ở Allianz Arena sẽ là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.