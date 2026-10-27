Lịch thi đấu vòng 5 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Ngày 27.10, Lâm Đồng (3 điểm) tiếp Công an Nhân dân (7 điểm) trên sân Đà Lạt lúc 15 giờ 30. Sau thất bại 0-4 trước Quy Nhơn United, đội chủ nhà cần sớm tìm lại phong độ. Trong khi đó, Công an nhân dân vừa thắng Xuân Thiện Phú Thọ 3-2 và được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu.

Công an nhân dân (áo đỏ) sẽ có chuyến làm khách không hề dễ dàng trên sân Lâm Đồng

Cùng ngày, Đại học Văn Hiến (7 điểm) gặp Xuân Thiện Phú Thọ (1 điểm) trên sân Bà Rịa (TP.HCM). Chiến thắng 3-2 trước Bình Minh Sài Gòn giúp Đại học Văn Hiến có thêm tự tin, còn Xuân Thiện Phú Thọ vẫn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Với lợi thế sân nhà, Đại học Văn Hiến có cơ hội giành trọn 3 điểm, nhưng đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được lối chơi tích cực.

Tại sân 19.8 Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa (8 điểm) tiếp Bình Minh Sài Gòn (6 điểm). Đội bóng phố biển vẫn bất bại sau 4 vòng, trong khi Bình Minh Sài Gòn vừa thua Đại học Văn Hiến 2-3.

Phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà giúp Khánh Hòa được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đội khách vẫn có động lực giành chiến thắng để vượt lên trên đối thủ.

Trận đấu muộn nhất ngày 27.10 là cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM (7 điểm) và Thép Cần Thơ (5 điểm) trên sân Bình Dương. Sau thất bại 2-3 trước Thái Nguyên, Becamex TP.HCM cần trở lại đường đua chiến thắng. Thép Cần Thơ vừa hòa Khatoco Khánh Hòa 1-1 và có thể hướng đến mục tiêu giành điểm trên sân khách.

Ngày 28.10, Long An (1 điểm) đối đầu đội đầu bảng Thái Nguyên (12 điểm). Với 4 trận toàn thắng, Thái Nguyên đang thể hiện phong độ ấn tượng và quyết tâm cạnh tranh suất thăng hạng. Ngược lại, Long An cần nỗ lực rất lớn để ngăn đà tiến của đối thủ.

Trên sân Bà Rịa, TP.HCM và Quy Nhơn United cùng có 4 điểm sẽ cạnh tranh trực tiếp. TP.HCM vừa hòa Huế 2-2, còn Quy Nhơn United thắng đậm Lâm Đồng 4-0. Kết quả trái ngược giúp đội khách có thêm sự tự tin, nhưng lợi thế sân nhà là điểm tựa để TP.HCM hướng đến chiến thắng.

Ở trận còn lại, Hưng Yên (10 điểm) tiếp Huế (2 điểm). Hưng Yên đang bất bại và bám sát ngôi đầu, trong khi Huế chưa thắng sau 4 vòng. Với phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà, Hưng Yên có cơ hội giành 3 điểm để tiếp tục gây sức ép lên Thái Nguyên.

Vòng đấu này được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng xếp hạng, đặc biệt trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Những đội tận dụng tốt cơ hội sẽ có lợi thế quan trọng trước chặng tiếp theo của mùa giải.