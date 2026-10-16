Lịch thi đấu vòng 4 V.League 2026/27: Nóng với những trận 'derby'

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN và Hà Nội FC sẽ bước vào cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng giàu tham vọng.

Hà Nội FC (trái) sẽ có trận đấu khó khăn trước nhà vô địch CAHN

Đây không chỉ là trận đấu vì điểm số mà còn mang ý nghĩa khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch. Cả hai đều cần thể hiện bản lĩnh và sự ổn định nếu muốn tạo lợi thế ở giai đoạn đầu mùa giải.

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Hà Tĩnh và SLNA thu hút sự chú ý bởi phong độ khởi đầu tích cực của hai đội. Sau mùa giải trước nhiều khó khăn, cả hai đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc, hứa hẹn tạo nên màn so tài cân sức.

Ở nhóm cuối bảng, Đồng Nai chịu sức ép lớn khi làm khách trên sân Bắc Ninh sau ba trận toàn thua. Đội chủ nhà cũng cần tích lũy điểm số để hướng đến mục tiêu trụ hạng.

Bắc Ninh từng đánh bại Công an TP.HCM, vì vậy Đồng Nai sẽ phải nỗ lực cải thiện lối chơi nếu không muốn tiếp tục lún sâu. Một kết quả bất lợi có thể khiến HLV Nguyễn Việt Thắng đối diện thêm áp lực.

Trận Ninh Bình gặp Hoàng Anh Gia Lai cũng đáng chờ đợi. Mùa trước, cuộc đối đầu tại Ninh Bình từng khiến đội chủ nhà phải thay đổi trên băng ghế huấn luyện sau thất bại. Lần này, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình được kỳ vọng sẽ thể hiện diện mạo khác.

Ở trận muộn nhất vòng đấu, Công an TP.HCM tiếp đón Thể công Viettel. Cả hai đều chưa có khởi đầu như mong đợi, khiến cuộc đối đầu này trở thành cơ hội quan trọng để tìm lại nhịp chiến thắng.