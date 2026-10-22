Lịch thi đấu vòng 4 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Ngày 22.10, Đại học Văn Hiến (4 điểm) gặp Bình Minh Sài Gòn (6 điểm) trên sân Bà Rịa. VHU vừa thua Lâm Đồng 0-3, trong khi Bình Minh Sài Gòn thắng Quy Nhơn United 3-1.

Becamex TP.HCM (áo xanh) sẽ có trận đấu quan trọng với đội đầu bảng Thái Nguyên

Đội chủ nhà cần sớm đứng dậy sau thất bại, còn đội khách hướng tới chiến thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Cùng ngày, Xuân Thiện Phú Thọ (1 điểm) tiếp Công an Nhân dân (4 điểm). Sau hai vòng liên tiếp không thắng, đội bóng ngành công an cần tìm lại phong độ, nhưng chủ nhà cũng rất khát điểm để cải thiện vị trí.

Ngày 23.10, Khatoco Khánh Hòa (7 điểm) tiếp Thép Cần Thơ (4 điểm). Cả hai đều vừa giành chiến thắng, tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu. Với lợi thế sân nhà và thành tích bất bại, Khánh Hòa có cơ hội duy trì vị trí trong nhóm đầu, dù Thép Cần Thơ đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

Bảng xếp hạng sau vòng 3

Đáng chú ý nhất là trận Becamex TP.HCM (7 điểm) gặp Thái Nguyên (9 điểm). Thái Nguyên toàn thắng sau 3 vòng, mới nhất là chiến thắng 4-1 trước Huế. Trong khi đó, Becamex TP.HCM cũng đang bất bại sau khi vượt qua TP.HCM 2-1.

Đây là phép thử quan trọng với tân binh Thái Nguyên trước đối thủ giàu kinh nghiệm. Nếu thắng, Becamex TP.HCM sẽ vượt lên; ngược lại, Thái Nguyên có thể củng cố ngôi đầu.

Cùng ngày, Quy Nhơn United (1 điểm) gặp Lâm Đồng (3 điểm). Sau chiến thắng 3-0 trước VHU, Lâm Đồng có thêm sự tự tin, còn đội bóng đất Võ cần tận dụng lợi thế sân nhà để tìm trận thắng đầu tiên.

Ngày 24.10, Huế (1 điểm) tiếp TP.HCM (3 điểm). Cả hai đều vừa thất bại và cần điểm để tránh lún sâu ở nhóm cuối. Huế kỳ vọng lợi thế sân nhà, trong khi TP.HCM cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp.

Ở trận còn lại, Hưng Yên (7 điểm) tiếp Long An (1 điểm) tại sân PVF. Dù vẫn bất bại, Hưng Yên vừa đánh rơi ngôi đầu sau trận hòa Công an Nhân dân và quyết tâm trở lại đường thắng.

Đội chủ nhà không có HLV Bùi Đoàn Quang Huy do nhận đủ ba thẻ vàng. Trong khi đó, Long An vẫn chưa thắng sau các vòng đầu và sẽ phải nỗ lực trước đối thủ được đánh giá cao hơn.