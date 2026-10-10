Lịch thi đấu vòng 3 V.League: Tâm điểm đại chiến Thép Xanh Nam Định-Ninh Bình

Loạt trận vòng 7 V.League diễn ra trong các ngày 8, 10 và 11/10, với nhiều cuộc so tài đáng chú ý. Bên cạnh trận Thép Xanh Nam Định-Ninh Bình, người hâm mộ còn chờ đợi các cặp Hoàng Anh Gia Lai-SHB Đà Nẵng, Hải Phòng-Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An-Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội-Bắc Ninh.

Trước đó, Công an Hà Nội đã thắng Thành phố Đồng Nai 3-0, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 3-1.