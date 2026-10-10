Lịch thi đấu vòng 3 V.League: Tâm điểm đại chiến Thép Xanh Nam Định-Ninh Bình
LPBank V.League 1 2026/27 trở lại với loạt trận vòng 3, trong đó cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường được xem là tâm điểm. Nhiều cặp đấu khác cũng hứa hẹn tạo thêm biến động trong cuộc đua trên bảng xếp hạng.
Loạt trận vòng 7 V.League diễn ra trong các ngày 8, 10 và 11/10, với nhiều cuộc so tài đáng chú ý. Bên cạnh trận Thép Xanh Nam Định-Ninh Bình, người hâm mộ còn chờ đợi các cặp Hoàng Anh Gia Lai-SHB Đà Nẵng, Hải Phòng-Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An-Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội-Bắc Ninh.
Trước đó, Công an Hà Nội đã thắng Thành phố Đồng Nai 3-0, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 3-1.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lich-thi-dau-vong-3-vleague-tam-diem-dai-chien-thep-xanh-nam-dinh-ninh-binh-post994300.html