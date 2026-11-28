Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 được cập nhật liên tục hằng tuần, với đầy đủ thông tin về ngày thi đấu, giờ bóng lăn theo giờ Việt Nam và lịch phát sóng trực tiếp.

Người hâm mộ dễ dàng theo dõi lịch thi đấu của MU, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham và các câu lạc bộ khác.

Bên cạnh đó, lịch các trận đại chiến, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng Premier League và những thay đổi về thời gian thi đấu cũng được cập nhật nhanh chóng, chính xác sau mỗi vòng đấu.