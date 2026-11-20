Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt FIFA Days, sân cỏ Ngoại hạng Anh sẽ trở lại cuối tuần này với loạt trận vòng 11. Cặp đấu diễn ra sớm nhất vào lúc 19h30 tối 21.11 (giờ Hà Nội) là cuộc so tài giữa Man City (21 điểm) và Fulham (10 điểm).

Từ vị thế dẫn đầu, thành tích trắng tay cả 3 vòng đấu gần nhất đã đẩy đội chủ sân Etihad xuống vị trí thứ 3, kém Brighton và Arsenal lần lượt 1 và 6 điểm. Điều đáng nói, cả 3 thất bại gần nhất của thầy trò HLV Enzo Maresca đều không phải dưới tay những đối thủ trong nhóm "Big Six".

Tiếp đón đối thủ hiện đứng hạng 15 như Fulham mang đến cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng cho Man City. Cần biết rằng 10 lần đối đầu gần đây giữa đôi bên, đại gia thành Manchester đều đã ca khúc khải hoàn.

5 trận đấu vào khung 22h tối cùng ngày, hầu hết đội chủ nhà đều được đánh giá cao hơn. Chelsea (16 điểm) đón tiếp Leeds (14 điểm) là cặp đấu rất đáng chú ý. Trong bối cảnh vừa thua 2/3 vòng đấu gần nhất, "The Blues" chắc chắn rất muốn giành trọn vẹn 3 điểm.

Leeds dù không dễ chơi nhưng đã thua 3/4 chuyến xa nhà vừa qua, bao gồm cả thất bại 3-6 tại Stamford Bridge ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Ngoài ra, Chelsea đã thắng 5, hòa 1 và mới thua 1 sau 7 lần đón khách từ đầu mùa.

Một gương mặt nổi bật khác của thành London, Tottenham (12 điểm), sẽ đón tiếp tân binh Ipswich Town (11 điểm). Sau 3 trận toàn thắng, mạch thăng hoa của Spurs đã bị chặn đứng ở vòng đấu gần nhất, khi thua 0-1 trên sân Leeds.

Muốn vươn lên nửa trên BXH, đoàn quân dưới trướng HLV Roberto De Zerbi cần nhanh chóng xốc lại tinh thần và hạ gục các vị khách đang sở hữu chuỗi 4 trận không thắng (hòa 2, thua 2).

Ở các cặp đấu còn lại, Coventry City (9 điểm), Bournemouth (15 điểm) và Aston Villa (13 điểm) đều được kỳ vọng sẽ không trắng tay trong những cuộc đón tiếp Crystal Palace (7 điểm), Nottingham (9 điểm) và Sunderland (8 điểm).

Rạng sáng 22.11, ĐKVĐ Arsenal (27 điểm) sẽ có chuyến hành quân đến sân St James' Park của Newcastle (12 điểm). Dù phải làm khách, thầy trò HLV Mikel Arteta nhiều khả năng vẫn hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm nhờ bản lĩnh và phong độ rất ổn định, trong khi đối thủ toàn thua cả 2 trận sân nhà gần nhất.

Nếu Arsenal đang khá ung dung, vững vàng trên ngôi đầu, tập thể đang đứng ngay sau là Brighton (22 điểm) hứa hẹn trải qua chuyến hành quân không dễ dàng đến sào huyệt của Hull City (11 điểm). Cả 5 lần đón khách từ đầu mùa, "Bầy Hổ" đều chưa một lần nếm mùi chiến bại.

Dẫu vậy, kịch bản "Mòng biển" giành chiến thắng vẫn có xác suất xảy ra cao hơn. 3 trận gần đây, đoàn quân dưới trướng HLV Fabian Hurzeler đều toàn thắng, bao gồm cú đúp hạ gục hai đội chủ nhà Man City và Getafe cùng tỷ số 1-0.

Tâm điểm vòng 11 sẽ là trận derby nóng bỏng tại sân Anfield giữa Liverpool (18 điểm) và Man United (8 điểm). Sau khi toàn bại dưới tay đại kình địch thành Manchester ở cả 2 lượt trận mùa trước, "The Kop" chắc chắn rất muốn đòi lại món nợ đã vay, đồng thời đút túi thêm 3 điểm để củng cố vững chắc vị trí trong top 4.

Bên kia chiến tuyến, Man United được kỳ vọng sẽ mang đến bộ mặt tích cực hơn dưới triều đại tân HLV Mauricio Pochettino. Tình thế lúc này với "Quỷ đỏ" đang rất nguy nan, xếp thứ 3 từ dưới lên và thực sự phải đối diện nguy cơ rớt hạng.

Tất nhiên, nhiệm vụ của tân HLV người Argentina phải là vực dậy 1 tập thể vốn rất rệu rã dưới thời nhà cầm quân tiền nhiệm Michael Carrick. Nhưng ngay trận ra mắt, Pochettino đã bị đẩy vào bài kiểm tra năng lực có độ khó cao.

Lịch thi đấu vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27