FIFA U17 World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt ở sân chơi thế giới. Tấm vé đến Qatar là thành quả của hành trình nỗ lực tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định năng lực trước những nền bóng đá hàng đầu.

Các cầu thủ U17 Việt Nam đang có được sự tự tin trước trận ra quân

Tuy nhiên, ngay trận mở màn, U17 Việt Nam phải chạm trán U17 Bỉ - đội bóng sở hữu chất lượng đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu và là á quân U17 châu Âu 2026.

Đại diện châu Âu có lực lượng đồng đều, nền tảng thể chất tốt cùng nhiều cầu thủ giàu tiềm năng như Xander Dierckx, Jelle Driessen hay Preben Blondeel... Phong độ trước giải của U17 Bỉ cũng rất ấn tượng với những chiến thắng đậm trước Kosovo và Latvia.

Do vậy, U17 Việt Nam cần phát huy tối đa sự gắn kết và tính kỷ luật chiến thuật. HLV Cristiano Roland có lợi thế khi phần lớn cầu thủ đã đồng hành cùng nhau trong thời gian dài, hiểu rõ cách vận hành lối chơi và yêu cầu của ban huấn luyện.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng tạo dấu ấn nhờ kỹ thuật, khả năng chuyền bóng đột biến và những tình huống đá phạt. Bên cạnh đó, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách cùng các cầu thủ tấn công cần tận dụng tốt cơ hội nếu muốn tạo khác biệt.

Trước đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, duy trì cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công. HLV Roland cũng nhấn mạnh sức mạnh tập thể thay vì phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 20.11 tại Doha, Qatar. Dù thử thách rất lớn, World Cup trẻ luôn tiềm ẩn bất ngờ. Một trận đấu với tinh thần quả cảm, sự tự tin và tính kỷ luật sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam tạo dấu ấn trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.