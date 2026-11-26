Trong ngày thi đấu hôm nay, có 16 môn thể thao tiếp tục tranh tài và được trực tiếp trên các kênh sống của HTV, gồm: bắn súng, billiards & snooker, bóng đá nam, bóng ném trong nhà, bóng rổ 5x5, boxing, bơi, cờ tướng, đá cầu trong nhà, đấu kiếm, golf, kurash, quần vợt, taekwondo, wushu và xe đạp đường trường.

Xe đạp đường trường sẽ tiếp tục tranh tài ở 2 bộ huy chương trong ngày 26.11 tại xã Cần Giờ (TP.HCM). Ảnh: Như Huy

Bên cạnh đó, nhiều môn khác cũng đồng loạt diễn ra tại các địa điểm thi đấu ở TP.HCM và Đồng Tháp. Đáng chú ý có bóng đá nữ, pencak silat, bắn cung, điền kinh, võ cổ truyền, cầu mây bãi biển, kéo co và rowing.

Đây đều là những môn hứa hẹn mang đến các màn tranh tài quyết liệt, khi các đoàn thể thao đang nỗ lực tích lũy thêm thành tích trong giai đoạn quan trọng của Đại hội.

Với mật độ thi đấu dày đặc, ngày 26.11 được kỳ vọng sẽ tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị, đặc biệt là cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương giữa TP.HCM, Hà Nội và Quân đội.

Lịch trực tiếp các môn ngày 26.11. Ảnh: HTV Thể thao

Người hâm mộ có thể theo dõi một số nội dung thi đấu trực tiếp trên các kênh HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.

Kết quả các môn sẽ được cập nhật liên tục trong ngày, giúp người hâm mộ theo dõi hành trình chinh phục huy chương của các đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.