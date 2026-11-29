Đáng chú ý nhất là môn bóng rổ 5x5 khi các đội bước vào vòng bán kết tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Ở nội dung nữ, TP.HCM gặp Công an nhân dân lúc 15h, còn Hà Nội đối đầu Cần Thơ lúc 16h30.

Bóng rổ là một trong những môn nhận được nhiều chú ý nhất trong ngày thi đấu 29.11. Ảnh: BTC

Trong khi đó, ở nội dung nam, hai cặp đấu đáng chú ý gồm TP.HCM - Hà Nội lúc 18h và Cần Thơ - Quân đội lúc 19h30. Đây đều là những đội bóng có tham vọng cạnh tranh huy chương, khiến cuộc đua vào chung kết càng thêm quyết liệt.

Ở môn bóng đá nam, hai trận đấu diễn ra trong buổi chiều cũng thu hút sự quan tâm. Quân đội chạm trán Đắk Lắk lúc 15h, trước khi Hà Nội đối đầu TP.HCM lúc 17h15 tại các sân vận động Gò Đậu và Đông Hòa.

Trong khi đó, môn futsal bước vào trận chung kết được chờ đợi giữa TP.HCM và Hà Nội lúc 16h tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng. Cả hai đội đều hướng đến tấm HCV, hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý.

Môn bóng ném trong nhà cũng xác định chủ nhân các tấm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng. Chung kết nữ diễn ra lúc 14h, còn trận chung kết nam bắt đầu lúc 16h tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa.

Lịch thi đấu và trực tiếp ngày 29.11. Ảnh: HTV Thể thao

Bên cạnh đó, quần vợt tổ chức trận chung kết giữa TP.HCM và Hà Nội trong khung giờ 9h-17h tại CLB Phú Thọ. Nhiều môn khác như bắn cung, billiards & snooker, boxing, taekwondo, thể thao điện tử, xe đạp đường trường, pickleball, bắn súng, điền kinh, lân sư rồng và rowing tiếp tục tranh tài tại các địa điểm ở TP.HCM.

Người hâm mộ có thể theo dõi một số nội dung thi đấu trực tiếp trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.

Với hàng loạt trận bán kết và chung kết quan trọng, ngày 29.11 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những điểm nhấn chuyên môn, đồng thời tác động đáng kể đến bảng tổng sắp huy chương Đại hội.