Ở môn bóng đá nữ, sân vận động Bà Rịa diễn ra hai trận đấu giữa Hà Nội – Ninh Bình và TP.HCM – Thái Nguyên. Các cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh thứ hạng của các đội.

Môn bóng đá nữ nhận được nhiều chú ý trong ngày thi đấu 27.11

Đáng chú ý, futsal bước vào vòng bán kết tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng với hai cặp đấu TP.HCM - Quảng Ninh và Hà Nội - Đồng Tháp. Bốn đội sẽ cạnh tranh suất vào chung kết, hướng đến mục tiêu chinh phục huy chương.

Ở môn bóng rổ 5x5, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng tổ chức sáu trận, gồm ba trận nữ giữa Lâm Đồng - Hà Nội, Cần Thơ - CAND, Lào Cai - TP.HCM và ba trận phân hạng nam.

Trong khi đó, billiards & snooker thu hút sự chú ý với vòng bán kết và chung kết nội dung pool 9 bi nữ tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành.

Lịch trực tiếp các môn trong ngày 27.11. Ảnh: HTV Thể thao

Bên cạnh đó, xe đạp đường trường tiếp tục tranh tài tại Cần Giờ, rowing diễn ra ở Hồ Đá Bàng. Các môn võ thuật gồm taekwondo tại phường An Hội Đông, boxing ở Nhà thi đấu Quân khu 7 và pencak silat tại Đồng Tháp.

Ngày thi đấu còn có nhiều nội dung đáng chú ý ở golf, cầu mây bãi biển, bắn súng, quần vợt, cờ tướng và đá cầu trong nhà.

Người hâm mộ có thể theo dõi các cuộc tranh tài trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.