Các nội dung điền kinh diễn ra tại sân vận động Thống Nhất và khu vực đường giao thông Trường đua Phú Thọ, kéo dài đến ngày 1.12.

Bóng ném trong nhà hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu bùng nổ

Sự xuất hiện của môn thể thao nữ hoàng hứa hẹn mang đến nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn, đồng thời mở ra cơ hội bổ sung huy chương cho các đoàn.

Ở nhóm môn võ, pencak silat thi đấu từ 8 giờ 30 đến 22 giờ 30, võ cổ truyền diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ, trong khi kurash tranh tài từ 9 giờ đến 12 giờ. Đây đều là những nội dung đòi hỏi kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu của các VĐV.

Môn golf bắt đầu tranh tài từ 6 giờ 30. Trong khi đó, cầu mây bãi biển diễn ra ở hai khung giờ 7 giờ 30 đến 11 giờ và 14 giờ đến 18 giờ.

Ở môn futsal, hai trận đấu đáng chú ý trong ngày gồm Quảng Ninh gặp Đồng Nai lúc 15 giờ và Hà Nội đối đầu Lâm Đồng lúc 17 giờ.

Lịch trực tiếp ngày 25.11. Ảnh: HTV Thể thao

Môn bóng ném trong nhà nam cũng có hai cuộc so tài là Lào Cai gặp Hà Nội lúc 14 giờ và Đà Nẵng chạm trán TP.HCM lúc 16 giờ.

Bên cạnh các môn kể trên, quần vợt và xe đạp đường trường tiếp tục chương trình thi đấu theo kế hoạch, góp phần duy trì không khí sôi động tại Đại hội.

Người hâm mộ có thể theo dõi một số nội dung trực tiếp trên các kênh HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.

Kết quả các môn thi đấu sẽ tiếp tục được cập nhật trong ngày, đặc biệt là những diễn biến ảnh hưởng đến cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương.