Các nội dung thi đấu trong ngày được bố trí xuyên suốt từ sáng đến tối, tạo nên bầu không khí sôi động tại nhiều địa điểm.

Kéo co là một trong những môn nhận được nhiều sự chú ý trong ngày thi đấu 24.11. Ảnh: Thanh Tâm

Trong đó, môn bắn súng mở đầu ngày tranh tài từ 8 giờ 30 và kéo dài đến 17 giờ, với các nội dung đòi hỏi sự tập trung, bản lĩnh cùng độ chính xác cao của các VĐV.

Ở môn bóng đá nam U21, người hâm mộ sẽ được theo dõi hai trận đấu diễn ra tại sân vận động Gò Đậu (TP.HCM) vào lúc 15 giờ và 17 giờ 15. Đây là những cuộc đối đầu đáng chú ý trong hành trình cạnh tranh thành tích của các đội bóng trẻ tại Đại hội.

Môn boxing tiếp tục mang đến những màn so tài giàu sức mạnh và quyết liệt từ 14 giờ 30 đến 20 giờ. Trong khi đó, các nội dung bơi diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ, hứa hẹn góp phần tạo thêm điểm nhấn cho chương trình thi đấu buổi tối.

Lịch thi đấu và trực tiếp các môn trong ngày 24.11. Ảnh: HTV Thể thao

Bên cạnh đó, ngày 24.11 còn có các môn futsal, thể hình, quần vợt, wushu, xe đạp đường trường, kurash và kéo co trong nhà.

Sự đa dạng về môn thi đấu giúp Đại hội tiếp tục duy trì sức hút, đồng thời tạo cơ hội để các đoàn thể thao cạnh tranh huy chương và khẳng định vị thế.

Khán giả có thể theo dõi một số nội dung trực tiếp trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.

Các diễn biến, kết quả thi đấu sẽ được cập nhật liên tục trong ngày, giúp người hâm mộ đồng hành cùng các VĐV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.