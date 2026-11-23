Tại TP.HCM, 13 môn thể thao góp mặt trong chương trình thi đấu hôm nay, gồm: billiards & snooker, bóng ném trong nhà, bóng rổ 5x5, boxing, bơi, cầu lông, đá cầu trong nhà, futsal, kéo co, thể hình, quần vợt, võ cổ truyền và xe đạp đường trường.

Bóng rổ là một trong những môn nhận được nhiều sự chú ý tại Đại hội

Đáng chú ý, môn bơi diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ tại CLB Phú Thọ, nơi các VĐV tiếp tục cạnh tranh những tấm huy chương quan trọng.

Môn boxing tổ chức từ 14 giờ 30 đến 20 giờ tại Nhà thi đấu Quân khu 7, trong khi bóng rổ 5x5 có hai khung giờ thi đấu từ 10 giờ đến 13 giờ và 15 giờ đến 21 giờ tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, ba môn cầu mây bãi biển, cờ tướng và kurash tiếp tục diễn ra. Cầu mây bãi biển tranh tài tại Bãi Sau, môn cờ tướng được tổ chức ở Khách sạn Grand Palace, còn kurash thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lịch thi đấu và trực tiếp các môn ngày 23.11. Ảnh: HTV Thể thao

Nhằm phục vụ người hâm mộ, nhiều nội dung được truyền hình trực tiếp trên hệ thống HTV. Khán giả có thể theo dõi các môn bóng rổ 5x5, boxing, bơi, cầu mây bãi biển, kéo co và xe đạp đường trường thông qua YouTube HTV Thể Thao cùng các kênh HTV4, HTV Thể thao và HTV Du lịch & Cuộc sống.

Ngày thi đấu thứ hai hứa hẹn tiếp tục tạo nên không khí sôi động, khi các đoàn thể thao tăng tốc trong cuộc đua thành tích tại Đại hội năm nay.