Lịch thi đấu V.League mới nhất: 11 tuyển thủ Việt Nam đại chiến ở derby thủ đô

Sân cỏ V.League 2026/27 trở lại với 3 cặp trận diễn ra vào chiều nay (17/10), bao gồm: Thanh Hóa - Nam Định, Hà Tĩnh - SLNA và Đà Nẵng - Hải Phòng. Tâm điểm đổ dồn vào chủ nhật (18/10) khi các cặp trận Ninh Bình - HAGL, CAHN - Hà Nội và Công an TPHCM - Thể Công Viettel đều thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Cặp trận còn lại là cuộc chiến giữa 2 đội mới lên hạng là Bắc Ninh và Đồng Nai.

Trận derby thủ đô giữa CAHN và Hà Nội diễn ra trong tình cảnh 2 đội có phong độ trái ngược. CAHN đang dẫn đầu BXH V.League 2026/27 với 9 điểm sau 3 trận, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới. Ngược lại, Hà Nội chỉ giành 3 điểm sau ba vòng và rơi xuống vị trí thứ 10.

Thầy trò HLV Harry Kewell vừa giải tỏa áp lực tâm lý bằng trận thắng Bắc Ninh 1-0. Các cầu thủ Hà Nội cần nỗ lực nhiều hơn để vượt qua thử thách khó khăn nhất mang tên CAHN. Trong khi đó, thầy trò HLV Polking vừa thua Kashima 0-1 tại AFC Champions League, cần thắng Hà Nội để lấy lại tinh thần.

Một loạt tuyển thủ Việt Nam sẽ đứng ở 2 đầu chiến tuyến trong trận này. Bên phía CAHN là Đình Bắc, Thành Long, Quang Hải, Jason Quang Vinh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô và Đoàn Văn Hậu. Dàn tuyển thủ ở đội hình Hà Nội có Xuân Mạnh, Thành Chung và Hai Long sẵn sàng đá chính.

Lịch thi đấu cụ thể ở vòng 4 V.League 2026/27.

Tại TPHCM, Công an TPHCM đối đầu Thể Công Viettel trong trận đấu cả 2 đội đều khát chiến thắng. Vòng trước, Công an TPHCM hòa SLNA 1-1. Thể Công Viettel bất ngờ thua Hà Tĩnh 1-3 trên sân nhà. Công an TPHCM đang xếp thứ 7, hơn vị trí từ 11 (Thể Công Viettel) đến 13 chỉ một điểm. Hai CLB phải thắng ở trận này để tránh sa lầy ở nhóm cuối BXH.

Trong bối cảnh CAHN, Thể Công Viettel đều gặp khó ở vòng này, Ninh Bình phải tận dụng cơ hội để giành trọn 3 điểm và duy trì cuộc đua ở nhóm đầu. Hoàng Đức cùng các đồng đội tiếp đón HAGL trên sân nhà và họ phải tận dụng mọi lợi thế để giành chiến thắng.

Cặp trận đấu giữa Hà Tĩnh và SLNA - 2 hiện tượng ở đầu mùa giải - có nhiều điều thú vị để chờ đợi tại vòng 4 V.League 2026/27. Bên cạnh đó, trận đại chiến giữa Thanh Hóa và Nam Định hứa hẹn hấp dẫn vì tính cân bằng - Thanh Hóa có lợi thế sân nhà; trong khi Nam Định sở hữu lực lượng mạnh hơn.

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