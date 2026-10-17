Lịch thi đấu V.League hôm nay 17.10: 'Derby Nghệ Tĩnh' nóng bỏng

Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà (6 điểm) tiếp đón Thép Xanh Nam Định (4 điểm). Sau hai chiến thắng trong ba vòng đầu, gần nhất là trận thắng Hải Phòng 2-1 ngay tại Lạch Tray, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang có tinh thần tốt.

Nam Định (áo trắng) được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân của Thanh Hoá

Trong khi đó, Nam Định vẫn thiếu sự ổn định khi thắng HAGL, thua SHB Đà Nẵng rồi hòa Ninh Bình. Đội khách còn gặp khó khăn về nhân sự do Xuân Son chấn thương, Ezequiel Santos Da Silva và Trần Văn Kiên vắng mặt vì án kỷ luật.

Lợi thế sân nhà giúp Thanh Hóa có thêm tự tin, nhưng chất lượng đội hình Nam Định vẫn có thể tạo nên thế trận cân bằng.

Tại sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng cùng có 3 điểm, đều cần chiến thắng để lấy lại đà thi đấu sau thất bại ở vòng trước.

Đội bóng sông Hàn từng thắng Nam Định 3-0 nhưng sau đó thua HAGL với tỷ số tương tự.

Lịch thi đấu vòng 4 ngày 17.10

Hải Phòng cũng bộc lộ hạn chế ở hàng thủ khi để lọt lưới 7 bàn sau ba trận. Khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định cuộc đối đầu này.

Đáng chú ý nhất là trận "derby Nghệ Tĩnh" trên sân Hà Tĩnh, nơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (6 điểm) đối đầu SLNA (7 điểm).

Đội chủ nhà đang khởi sắc với hai chiến thắng liên tiếp trước Đồng Nai và Thể công Viettel. Trong khi đó, SLNA vẫn bất bại sau ba vòng, nổi bật với chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC và trận hòa Công an TP.HCM.

Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà, còn SLNA sở hữu sự tự tin từ chuỗi trận tích cực. Cuộc so tài hứa hẹn quyết liệt, có ý nghĩa quan trọng với vị trí của hai đội trong nhóm dẫn đầu.