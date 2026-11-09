Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Việt Nam đã triệu tập 26 cầu thủ. Trong danh sách, có 7 tuyển thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; các cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Một điểm nhấn khác trong danh sách U23 Việt Nam là sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều: Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng đội tuyển Việt Nam.

Trên băng ghế huấn luyện, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách U23 Việt Nam tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, trong bối cảnh huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong dịp FIFA Days tháng 11.

U23 Việt Nam đã có mặt tại Gia Lai vào ngày 8-11 và có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng. Buổi tập được chia thành hai nhóm nhằm bảo đảm khối lượng vận động phù hợp với tình trạng thể lực của các cầu thủ. Trong đó, nhóm cầu thủ vừa thi đấu tại vòng 7 V-League 2026-2027 được bố trí tập phục hồi, trong khi các cầu thủ còn lại thực hiện các nội dung tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 được xem là bước đệm cần thiết giúp U23 Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, trong đó có Đại hội thể thao Đông Nam Á 2027 (SEA Games 34), Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2027, đồng thời chuẩn bị cho Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2028. Đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa trong việc xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển Việt Nam, khi các cầu thủ trẻ cần được tạo điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển liên tục.