Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế

U23 Việt Nam sẽ tranh tài loạt đội bóng mạnh tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân Pleiku.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ duyên nợ U23 Thái Lan ở trận khai mạc lúc 19h ngày 10/11.

Thầy trò đội tuyển tiếp tục gặp U23 Singapore vào ngày 12/11.

Lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ so tài U23 Qatar vào ngày 14/11 lúc 19h.

Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại ngày 8/11 nhằm chuẩn bị cho giải đấu, qua đó rà soát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028.

Về tiền thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và Huy chương Vàng; Á quân nhận 40.000 USD, trong khi đội hạng ba nhận 20.000 USD.

Giải còn trao các danh hiệu cá nhân dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới,Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài xuất sắc.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ trực tiếp theo dõi những màn so tài quốc tế hấp dẫn.