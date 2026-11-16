Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 mới nhất

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Qatar để tham dự vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U17 World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Bỉ vào ngày 20-11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23-11 và U17 Mali ngày 26-11 trong khuôn khổ bảng G.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại vòng chung kết Giải bóng đá U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam tập huấn tại Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất từ ngày 6 đến 8-11. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland có trận đấu tập huấn với U17 Fiji, trước khi có mặt tại Qatar vào ngày 10-11 để tập huấn và chuẩn bị cho giải đấu.

Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã đến thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam đang tập huấn tại Qatar, trong giai đoạn hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho VCK U17 World Cup 2026.

Thay mặt đội tuyển, huấn luyện viên Cristiano Roland bày tỏ vinh dự khi được gặp gỡ Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh hành trình giành vé dự VCK U17 World Cup 2026 là chặng đường đầy nỗ lực, đồng thời đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ đều ý thức rõ những thử thách đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, toàn đội luôn nuôi dưỡng những mục tiêu lớn và đã cùng nhau nỗ lực chinh phục các mục tiêu kể từ ngày đầu gắn bó. Đội tuyển mong muốn thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí tại đấu trường bóng đá thế giới.