Lịch thi đấu, tường thuật trực tiếp Đội tuyển U23 Việt Nam ASIAD 2026

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U23 Việt Nam giành vé vào Tứ kết gặp U23 Hàn Quốc

Sau 3 trận thi đấu tại ASIAD 20 (ASIAD 2026), Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được 4 điểm, ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn, xếp thứ 2 bảng C giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines và hòa 1-1 với U23 Kuwait và thua 0-2 trước U23 Uzbekistan.

Theo mã bốc thăm, đội đứng nhì bảng C sẽ gặp đội đứng nhất bảng D. Đối thủ của đoàn quân ông Đinh Hồng Vinh ở vòng đấu knock-out sẽ là U23 Hàn Quốc vào 17.30 ngày 25/9.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam đã chạm trán U23 Hàn Quốc nhiều lần. Ở lần gần nhất là trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026, hai đội đã có trận hòa nghẹt thở 2-2 trước khi U23 Việt Nam thắng ở loạt 11m.

U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9, sau đó di chuyển luôn sang Nhật Bản tham dự ASIAD. Ảnh VFF

Danh sách Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản).

Theo đó danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 gồm:

Thủ môn: Phạm Đình Hải, Hoa Xuân Tín và Cao Văn Bình;

Hậu vệ: Lê Nguyễn Hoàng, Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản;

Tiền vệ: Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Hoàng Khanh;

Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam: Đinh Hồng Vinh.

Theo VFF, điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt thuộc lứa tuổi 21.

Cách xây dựng lực lượng này vừa hướng tới yêu cầu cạnh tranh tại ASIAD 2026, vừa tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm ở sân chơi cấp châu lục.

Việc lựa chọn lực lượng trẻ không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt tại ASIAD. Theo định hướng của LĐBĐVN, U23 Việt Nam đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Sau ASIAD, đội tuyển dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai nhằm duy trì và tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu này.

Lịch thi đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với sự chuẩn bị được triển khai theo lộ trình và lực lượng đã được định hình, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm thi đấu hết khả năng, đồng thời xem đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục.

Lịch thi đấu, kết quả bóng đá nam ASIAD 2026

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM TẠI ASIAD 2026

Dù không tạo được bất ngờ trước đối thủ mạnh Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp vào Tứ kết trên cương vị nhì bảng. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U23 Uzbekistan với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh sớm phải nhận bàn thua.

Phút thứ 6, U23 Uzbekistan tổ chức phối hợp tốt ở phần sân Việt Nam, trước khi đội trưởng Urinboev thực hiện động tác giả loại bỏ hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm mở tỷ số.

U23 Việt Nam nhanh chóng tìm kiếm cơ hội đáp trả. Phút 13, Thành Nhàn vượt qua thủ môn U23 Uzbekistan và đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ba phút sau, Ngọc Mỹ có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát cột dọc khung thành đối phương.

Sau những phút đầu có phần giằng co, U23 Uzbekistan dần lấy lại thế chủ động và gây sức ép lên khung thành Cao Văn Bình. Phút 26, một cầu thủ Uzbekistan thực hiện cú sút úp mu khiến hàng phòng ngự Việt Nam chao đảo. Đến phút 41, đội bóng Trung Á tiếp tục có pha dứt điểm mạnh, đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục phải chống đỡ sức ép từ đối phương. Phút 50, Ibraimov tận dụng tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh để thoát xuống đối mặt Cao Văn Bình, trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan.

Trong thời gian còn lại, U23 Uzbekistan tiếp tục kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Kuwait bất ngờ để thua 1-2 trước U23 Philippines, qua đó không thể vượt qua U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Với 4 điểm sau ba lượt trận, U23 Việt Nam đứng thứ hai bảng C và hoàn thành mục tiêu đầu tiên là giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

“Dù gặp đối thủ nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng phải sẵn sàng”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh gửi lời chúc mừng tới U23 Uzbekistan sau khi đội bóng này toàn thắng ở vòng bảng. Theo đánh giá của HLV Đinh Hồng Vinh, đội bạn gần như giữ nguyên lực lượng vừa dự VCK U23 châu Á 2026, đồng đều và được chuẩn bị tốt.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc thận trọng trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, việc Uzbekistan đẩy cao tốc độ cùng một thoáng thiếu tập trung đã khiến đội phải nhận bàn thua sớm.

“Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai”, ông nói.

Đánh giá về hành trình vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông hài lòng với thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, trong bối cảnh đội có thời gian chuẩn bị ngắn và lực lượng được bổ sung xen kẽ giữa những cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 và các nhân tố mới.

Tuy nhiên, nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng chỉ ra những điểm chưa đạt yêu cầu: “Lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng”.

Bên cạnh đó, thời tiết oi nóng tại Nagoya trong những ngày qua cũng phần nào ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ.

“Từ ngày 13/9 đến nay, thời tiết quá nóng. Có một chút ảnh hưởng đến thể lực. Sau trận này phải phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng cho tứ kết”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Trước câu hỏi về đối thủ ở tứ kết, khi U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng D, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội cần sẵn sàng cho mọi khả năng. “Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết”, ông nhấn mạnh.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng đánh giá tích cực về quá trình làm việc với đội tuyển trong thời gian qua, trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt của lứa U23 đã được đôn lên đội tuyển quốc gia.

“Là một HLV chuyên nghiệp, dù lực lượng nào, khi nhận trách nhiệm với đội cũng hài lòng. Sau 3 trận đấu, tôi đánh giá cao sự cố gắng của tất cả cầu thủ. Lực lượng mới cũng sẽ có sự tiến bộ xa trong tương lai”, ông chia sẻ.

Về tình hình lực lượng, U23 Việt Nam đã phải có những thay đổi nhân sự qua từng trận đấu, trong đó Xuân Bắc và Quốc Cường gặp chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện sẽ căn cứ vào tình trạng thể lực thực tế của các cầu thủ sau trận đấu để đưa ra phương án nhân sự phù hợp cho tứ kết.

HLV Đinh Hồng Vinh tại họp báo sau trận đấu. Ảnh: VFF

Chiến thắng U23 Philippines tạo bước đệm tâm lý cho U23 Việt Nam trước lượt trận cuối

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm hạnh phúc và dành lời cảm ơn tới các học trò vì tinh thần thi đấu kiên cường. Nhà cầm quân của U23 Việt Nam cũng cho rằng 3 điểm giành được là bước đệm quan trọng về tinh thần và sự nỗ lực trước lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường. Chiến thắng này cũng xin được dành cho khán giả Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ trong lời phát biểu đầu tiên tại họp báo sau trận.

Trở lại với diễn biến trận đấu, U23 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng phải đến phút 74 mới có bàn mở tỷ số. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, việc U23 Philippines chủ động chơi lùi sâu với số đông cầu thủ bên phần sân nhà khiến các học trò của ông gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

“Hết hiệp 1, Ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công làm sao kéo giãn hàng thủ, chuyền ra sau hàng thủ. Điều này đã giúp U23 Việt Nam giành kết quả tốt nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Bên cạnh kết quả chung cuộc, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao màn trình diễn của Nguyễn Xuân Bắc, đặc biệt là tinh thần và tố chất thủ lĩnh mà tiền vệ này thể hiện trên sân. Xuân Bắc chính là người có tình huống tranh chấp, giành lại bóng góp phần mở ra pha tấn công dẫn đến bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam.

“Với tôi, cậu ấy hay. Năm nay là năm thứ 3 tôi làm việc với đội này. Ngay cả dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, Xuân Bắc đã có tố chất thủ lĩnh, chững chạc qua từng giải đấu. Màn trình diễn trong trận này cho thấy sự nỗ lực và khát khao của Xuân Bắc, đặc biệt là tình huống giành được bóng dẫn đến bàn thứ hai. Đó là sự nỗ lực, tôi đánh giá cao bạn ấy”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng chia sẻ câu chuyện thú vị về chiếc áo polo màu đen ông mặc trong trận đấu. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, trước trận, một số học trò đang ở Việt Nam, trong đó có Nguyễn Nhật Minh, đã “kháo nhau” về việc mong muốn ông mặc áo đen để mang lại may mắn. “Tôi làm theo, tôi có thấy may mắn, đó là bóng đá. Nhưng may mắn đó song hành cùng nỗ lực sau 90 phút”, ông nói.

Chiến thắng trước U23 Philippines giúp U23 Việt Nam có được 4 điểm sau hai lượt trận. HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng kết quả này mang ý nghĩa quan trọng, tạo bước đệm về tinh thần trước thử thách cuối cùng tại vòng bảng.

“Sau trận hòa Kuwait, BHL đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực, để hướng tới tiến sâu hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối là U23 Uzbekistan – đội bóng được HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá có sự chuẩn bị bài bản, nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Trước mắt, Ban huấn luyện sẽ ưu tiên cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, đồng thời tiếp tục phân tích đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang Sik, đã nhiều lần đối đầu Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt.

Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Kuwait”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng về thái độ và tinh thần thi đấu của các học trò

Trong trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam đã hòa 1-1 trước U23 Kuwait.

U23 Việt Nam đã có thế trận chủ động và tạo ra nhiều cơ hội trước U23 Kuwait. “Trận đấu chiều hôm nay là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ đầy tiếc nuối khi đội không thể giành kết quả như mong đợi.

HLV trưởng U23 Việt Nam cũng dành sự tôn trọng cho Kuwait, đội bóng có ưu thế về thể hình. Tuy nhiên, ông cho rằng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trong suốt trận đấu và khẳng định Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích lại màn trình diễn để có những điều chỉnh phù hợp.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết thêm: “Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Và cái thứ hai nữa, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao”.

U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội

Về khả năng tận dụng cơ hội, HLV Đinh Hồng Vinh xác định đây là một trong những vấn đề U23 Việt Nam cần cải thiện.

Ông cho biết Ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình, phân tích chi tiết các tình huống và dành thời gian tập luyện để nâng cao hiệu quả trong khâu phối hợp, tiếp cận và dứt điểm.

“Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Nói về điều kiện chuẩn bị, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận quỹ thời gian tập trung ngắn do lịch thi đấu của V.League 1 và Giải Hạng Nhất Quốc gia. Vòng 2 V.League 1 và vòng 1 Giải Hạng Nhất Quốc gia chỉ kết thúc ngày 13/9, trong khi U23 Việt Nam phải hội quân và lên đường sang Nhật Bản ngay sau đó. Theo ông, sự gấp gáp này ít nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch và quá trình chuẩn bị của đội.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa lớn trong ngày thi đấu cũng tạo thêm một số bất lợi. Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực và khát khao của các cầu thủ khi vẫn duy trì được tinh thần thi đấu và sự quyết tâm trong suốt trận đấu.

Về cục diện bảng C, chiến thắng 5-1 của U23 Uzbekistan trước U23 Philippines giúp đội bóng Trung Á có lợi thế về hiệu số sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

“Đối với bóng đá, mới có trận đấu đầu tiên diễn ra, cho nên không bao giờ có sự chủ quan và chúng tôi luôn phải có sự nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Và mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Sau khi giành 1 điểm trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh quyền vào tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Tạo nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn, U23 Việt Nam bị chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait. Ảnh VFF

Dứt điểm kém may, U23 Việt Nam chia điểm đáng tiếc trong trận ra quân tại ASIAD 2026

U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tích cực trong trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 khi tạo ra nhiều cơ hội và chơi lấn lướt trước U23 Kuwait. Tuy nhiên, sự thiếu may mắn trong khâu dứt điểm khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có được kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu sớm của bảng C, U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines. Kết quả này khiến cuộc đua tại bảng C trở nên rõ ràng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu U23 Việt Nam cần tận dụng tốt các cơ hội trong hai trận đấu với Kuwait và Philippines trước khi đối đầu Uzbekistan ở lượt cuối.

Với quyết tâm giành kết quả thuận lợi, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 8 phút đầu tiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã có 4 pha dứt điểm về phía khung thành Kuwait. Đáng chú ý, Lê Phát có hai pha dứt điểm liên tiếp đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang.

Phải đến phút 23, U23 Kuwait mới có tình huống uy hiếp đáng kể đầu tiên. Alabdulsalam Montaser tung cú sút từ sát vòng cấm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

Bốn phút sau, U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Sau pha phối hợp giữa Quốc Việt và Thanh Nhàn, tiền đạo thuộc biên chế Công an Nhân dân tung cú dứt điểm chéo góc đẹp mắt, nhưng bóng một lần nữa tìm đến cột dọc khung thành Kuwait.

Phút 29, đến lượt Quốc Cường có cơ hội sau tình huống phối hợp nhịp nhàng của các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 41, U23 Kuwait mới có pha dứt điểm thứ hai, với cú sút căng của Alqaisi Talal nhưng bóng đi đúng vị trí của Cao Văn Bình.

Sang hiệp hai, U23 Kuwait có tình huống nguy hiểm ngay đầu hiệp khi Alqaisi Talal dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. U23 Việt Nam nhanh chóng đáp trả với những cơ hội liên tiếp của Lê Phát, Xuân Bắc và Quốc Cường, buộc thủ môn Kuwait phải làm việc vất vả.

Trong những phút tiếp theo, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt đưa Ngọc Mỹ và Văn Thuận vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép, nhưng bàn thắng lại đến với U23 Kuwait.

Phút 79, từ một quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Almatar Omar bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam, đưa Kuwait vượt lên dẫn trước.

Không chấp nhận kết quả bất lợi, U23 Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình. Chỉ 3 phút sau, đội tuyển có bàn gỡ hòa. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới U23 Kuwait, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đây là kết quả có phần đáng tiếc đối với U23 Việt Nam khi các học trò HLV Đinh Hồng Vinh đã tạo ra nhiều cơ hội và có thế trận tốt trong phần lớn thời gian thi đấu.

Dù chỉ giành được 1 điểm trong trận ra quân, cánh cửa vào tứ kết vẫn rộng mở với U23 Việt Nam.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Philippines ở lượt trận tiếp theo để tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

HLV Đinh Hồng Vinh (phải) và lãnh đội Đoàn Anh Tuấn (trái) tại cuộc họp báo trước vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh: “Mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng”

Trước trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu hơn tại giải đấu.

Chia sẻ tại cuộc họp báo trước vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông và các học trò có những ấn tượng tích cực về thành phố Nagoya cũng như công tác tổ chức của Ban Tổ chức ASIAD 2026.

“Đây là một thành phố rất xinh đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo của ban tổ chức, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đến sân bãi tập luyện”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Về điều kiện thời tiết tại Nagoya, nơi hiện có thời tiết khá nóng và độ ẩm cao, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đây không phải trở ngại lớn đối với quá trình thích nghi của đội tuyển.

“Thực tế, điều kiện thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam khi cũng đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là trở ngại lớn đối với việc thích nghi của toàn đội”, ông cho biết.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận ra quân, sáng 14/9, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã có buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C, chuẩn bị những phương án chiến thuật trước khi bước vào tranh tài.

Hậu vệ Phạm Lý Đức làm đội trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam

Cũng tại buổi họp, U23 Việt Nam đã tiến hành bầu Ban cán sự. Hậu vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm giữ vai trò đội trưởng, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vị trí đội phó.

Ban cán sự U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026

Chia sẻ về mục tiêu tại ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam hướng tới việc đi xa nhất có thể, nhưng trước mắt là nhiệm vụ vượt qua vòng bảng.

“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Tại bảng C, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, sau đó lần lượt đối đầu Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.