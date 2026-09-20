Lịch thi đấu tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026 hôm nay 20.9: Việt Nam gặp Trung Quốc

Tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi lần lượt đánh bại Qatar và Hồng Kông (Trung Quốc) cùng tỉ số 3-0.

Các cô gái Việt Nam (áo trắng) được dự báo sẽ có một trận đấu rất khó khăn trước Trung Quốc. Ảnh: Hiền Trần

Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, Thanh Thúy cùng đồng đội nhận thất bại 1-3 trước Hàn Quốc. Kết quả này khiến Việt Nam xếp thứ hai bảng D và phải gặp Trung Quốc, đội đứng đầu bảng B tại tứ kết.

Cuộc đối đầu tại ASIAD 2026 cũng là màn tái đấu đáng chú ý sau thất bại của Việt Nam trước Trung Quốc ở tứ kết giải vô địch châu Á ngày 28.8. Khi đó, Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 với các điểm số 25-15, 25-22 và 25-13.

So với cuộc chạm trán tại Thiên Tân, trận đấu lần này là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam kiểm chứng sự tiến bộ trước một trong những đội bóng hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, thử thách vẫn rất lớn khi Trung Quốc đã toàn thắng hai trận ở vòng bảng, lần lượt vượt qua Philippines và Kazakhstan.

Thanh Thúy và các đồng đội cần duy trì khả năng phòng thủ, tổ chức tấn công đa dạng và hạn chế những thời điểm mất tập trung nếu muốn tạo ra thế trận cạnh tranh.

Ở các trận tứ kết còn lại, chủ nhà Nhật Bản gặp Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc đối đầu Kazakhstan, trong khi Thái Lan chạm trán Indonesia. Đáng chú ý, Thái Lan toàn thắng tại bảng C và chưa để thua set nào.

Lịch thi đấu tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026 ngày 20.9:

08h00: Thái Lan - Indonesia

11h00: Việt Nam - Trung Quốc

14h00: Kazakhstan - Hàn Quốc

17h20: Nhật Bản - Đài Bắc Trung Hoa