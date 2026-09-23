Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên chờ đối thủ

Sau lượt trận lúc 12h30 ngày 23/9, thêm hai vị trí ở vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 được xác định. U23 Trung Quốc hòa U23 UAE 0-0 để kết thúc bảng B với 5 điểm, còn U23 Triều Tiên tạo cú bứt phá bằng chiến thắng 4-1 trước U23 Iran. U23 Triều Tiên nhờ đó vượt chính Iran để giành vị trí thứ hai bảng B. Trận Iran - Triều Tiên đã kết thúc với tỷ số 1-4.

Như vậy, trước hai trận cuối bảng A diễn ra lúc 17h30, vòng tứ kết chỉ còn chờ xác định thứ hạng của U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan. Hai đội đã chắc chắn đi tiếp và màn đối đầu trực tiếp tại Toyota Stadium sẽ quyết định ngôi nhất, nhì bảng A.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

Theo lịch thi đấu đã được Ban tổ chức công bố, nhất bảng C gặp nhì bảng D lúc 12h00 ngày 25/9, nhất bảng D gặp nhì bảng C lúc 17h30 cùng ngày. Hai cặp còn lại diễn ra ngày 26/9, lần lượt là nhất bảng B gặp nhì bảng A lúc 13h00 và nhất bảng A gặp nhì bảng B lúc 17h30.

U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết

Cặp đấu của U23 Việt Nam đã được xác định từ sau khi bảng C và bảng D kết thúc ngày 22/9.

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với 4 điểm, đứng thứ hai bảng C sau U23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 trước khi thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối. Uzbekistan toàn thắng cả ba trận, giành 9 điểm và đứng nhất bảng.

Tại bảng D, U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Saudi Arabia 2-0 ở lượt cuối. Kết quả này đưa hai đội vào nhánh đối đầu với bảng C ở vòng knock-out. Theo cách phân cặp đã được ấn định, U23 Uzbekistan gặp U23 Saudi Arabia, còn U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9.

Đây cũng là màn tái ngộ đáng chú ý giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Tại U23 châu Á 2026, hai đội từng hòa 2-2 trước khi U23 Việt Nam thắng 7-6 ở loạt luân lưu trong trận tranh hạng ba.

U23 Trung Quốc nhất bảng B, U23 Triều Tiên giành vé phút cuối

Cục diện bảng B thay đổi mạnh ở lượt cuối ngày 23/9. U23 Trung Quốc bước vào trận gặp UAE với 4 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên và trận hòa 0-0 với Iran. Một điểm ở lượt cuối đủ để đội bóng của HLV Antonio Puche hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Triều Tiên buộc phải thắng Iran mới có hy vọng. Đại diện Đông Á đã làm được nhiều hơn thế khi thắng 4-1, trong đó ghi ba bàn sau giờ nghỉ. U23 Triều Tiên vì vậy kết thúc vòng bảng với 4 điểm và giành suất đi tiếp, còn Iran bị loại dù cũng có 4 điểm.

Với vị trí nhất bảng B, U23 Trung Quốc sẽ gặp đội nhì bảng A lúc 13h00 ngày 26/9. U23 Triều Tiên đứng nhì bảng B và sẽ gặp đội nhất bảng A lúc 17h30 cùng ngày.

Nhật Bản vs Thái Lan quyết định hai cặp tứ kết cuối cùng

Sự chú ý lúc này chuyển sang trận U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan lúc 17h30 ngày 23/9 tại Toyota Stadium.

Hai đội đều toàn thắng sau hai lượt đầu và đã giành vé vào vòng 8 đội. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp không còn là trận tranh vé mà là màn phân định ngôi đầu bảng A.

Đội đứng nhất bảng A sẽ gặp U23 Triều Tiên ở tứ kết. Đội đứng nhì bảng A sẽ chạm trán U23 Trung Quốc. Như vậy, ngay sau khi trận Nhật Bản - Thái Lan kết thúc, toàn bộ 4 cặp tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ chính thức hoàn thiện.

Cùng thời điểm 17h30 còn có trận U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc) tại Wave Stadium Kariya. Đây là hai trận cuối cùng của vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026.

Lịch bán kết và chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

Sau vòng tứ kết ngày 25 và 26/9, giải có quãng nghỉ trước khi hai trận bán kết cùng diễn ra ngày 30/9.

Trận tranh HCĐ và chung kết cùng diễn ra ngày 3/10 tại Toyota Stadium, trong đó trận tranh HCV bắt đầu lúc 17h30 theo giờ Việt Nam.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội, chia thành bốn bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào thẳng tứ kết và không tổ chức vòng 1/8, vì vậy sau lượt trận cuối bảng A tối 23/9, giải sẽ chuyển thẳng sang vòng đấu loại trực tiếp.