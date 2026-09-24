Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 20: U23 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ cho Hàn Quốc

Sau loạt trận cuối cùng diễn ra ngày 23/9, Ban tổ chức ASIAD 20 đã xác định đầy đủ 8 đội giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam.

Các đội đi tiếp gồm U23 Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Triều Tiên, Uzbekistan, Việt Nam, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho vòng tứ kết ASIAD 20.

Ở bảng A, U23 Nhật Bản cho thấy sức mạnh vượt trội khi khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận. Tại lượt cuối, đội chủ nhà đánh bại Thái Lan 3-0 để giữ chắc ngôi đầu. Trong khi đó, Thái Lan dù thua đậm vẫn đứng thứ hai và cùng đội chủ nhà giành vé đi tiếp.

Tại bảng B, cuộc cạnh tranh diễn ra căng thẳng hơn và phải đến lượt trận cuối cùng mới có thể xác định hai đội góp mặt ở tứ kết là U23 Trung Quốc và Triều Tiên.

Bảng C chứng kiến U23 Uzbekistan thể hiện phong độ ổn định với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, U23 Việt Nam xếp thứ hai với 4 điểm và cũng giành vé vào vòng knock-out.

Tại bảng D, U23 Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út đã có những màn trình diễn thuyết phục, qua đó cùng nhau tiến vào tứ kết.

Theo lịch được Ban tổ chức giải công bố, trận tứ kết đầu tiên của môn bóng đá nam ASIAD 20 là cuộc đọ sức giữa U23 Uzbekistan và Ả Rập Xê Út, diễn ra lúc 12h ngày 25/9.

Uzbekistan là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Tuy nhiên, sức mạnh của họ sẽ thực sự được kiểm chứng khi phải đụng độ đối thủ rất mạnh là Ả Rập Xê Út.

Đến 17h30 ngày 25/9, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Hàn Quốc. Đây được xem là thử thách khó với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, bởi đội bóng xứ Kim chi đang thống trị môn bóng đá nam ASIAD với 3 tấm Huy chương Vàng liên tiếp.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để tự tin khi bước vào cuộc đối đầu này. Trong lần chạm trán gần nhất ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á, hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút. Sau đó, đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng trên chấm luân lưu và giành Huy chương Đồng.

Trước đó, tại vòng bảng U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam cũng cầm hòa Hàn Quốc với tỷ số 1-1.

Nhìn vào đó để thấy, dù bị đánh giá thấp hơn so với Hàn Quốc, nhưng trong những lần so tài gần đây, U23 Việt Nam vẫn có được những kết quả rất tích cực.

Ngày 26/9, vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 sẽ tiếp tục với cuộc đối đầu giữa U23 Trung Quốc và Thái Lan, diễn ra lúc 13h.

Đây được đánh giá là trận đấu có sự chênh lệch tương đối lớn khi U23 Trung Quốc vừa vào đến chung kết giải U23 châu Á.

Đội bóng xứ tỷ dân được đánh giá rất cao nhờ hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật và bọc lót cho nhau tốt. Bên cạnh đó, họ cũng rất nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh.

Ngược lại, U23 Thái Lan tuy đã chơi khá tốt ở vòng bảng nhưng nhìn chung họ vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

Nhưng nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung và tinh thần thi đấu tốt như hiện tại, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước Trung Quốc.

Cặp tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 17h30 ngày 26/9 giữa U23 Nhật Bản và Triều Tiên.

Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất gay cấn bởi cả hai đội bóng đều có chuyên môn cao. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đang có đôi chút ưu thế về phong độ và được thi đấu trên sân nhà.

Lịch thi đấu tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20.