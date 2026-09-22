Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 20: Tuyển nữ Việt Nam tạo cú sốc cho Trung Quốc?

Sau khi các trận đấu cuối cùng của vòng bảng khép lại, 8 đội tuyển giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20 đã được xác định, gồm Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan và Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Trung Quốc. (Ảnh: FAT).

Theo lịch, cả 4 trận tứ kết đều diễn ra trong ngày 25/9. Hai trận đầu tiên diễn ra lúc 13h là màn so tài giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong khi Triều Tiên đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa. Đến 17h30 là cặp đấu của Nhật Bản với Philippines, còn Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan.

Trong số này, trận đấu nhận được nhiều sự chú ý nhất là màn so tài giữa tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành quyền vào tứ kết sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan ở lượt cuối bảng E.

Dù chỉ có 1 điểm nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn lọt nhóm những đội hạng ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Thanh Nhã cùng đồng đội ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất rất lớn khi đối thủ là Trung Quốc, đội đứng đầu bảng G.

Xét về thành tích đối đầu, Trung Quốc đang chiếm ưu thế rõ rệt khi toàn thắng cả 13 lần gặp tuyển nữ Việt Nam trong quá khứ.

Ngay trước khi ASIAD 20 khởi tranh, hai đội cũng từng gặp nhau trong một trận giao hữu. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam để thua đội bóng xứ tỷ dân với tỷ số 0-3.

Trước đối thủ có thể hình, tốc độ tốt, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải chơi phòng ngự và chờ sai lầm của đối thủ để phản công. Dẫu vậy, đây vẫn hứa hẹn là trận đấu khó khăn bởi đôi bên có chênh lệch khá lớn về đẳng cấp.

Cùng diễn ra lúc 13h ngày 25/9 là cuộc đối đầu giữa Triều Tiên và Đài Bắc Trung Hoa.

Trước màn so tài này, Triều Tiên đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ lối đá giàu thể lực và tốc độ.

Bên phần sân đối diện, dù để thua đậm chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận cuối nhưng Đài Bắc Trung Hoa cũng xuất sắc giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng E.

Tại giải đấu lần này, Đài Bắc Trung Hoa đang có những màn trình diễn khá ấn tượng khi vượt qua hai đối thủ được đánh giá ngang tầm là tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan.

Nhưng Triều Tiên là thử thách hoàn toàn khác và không bất ngờ nếu Đài Bắc Trung Hoa sẽ phải dừng bước sau vòng tứ kết.

Đến 17h30, đội chủ nhà Nhật Bản sẽ xuất trận và đối thủ của họ là Philippines. Theo đánh giá, đây cũng là một cặp đấu có sự chênh lệch đáng kể về mặt chuyên môn.

Trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá nữ Philippines có sự tiến bộ nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Thậm chí, họ cũng từng tạo ra bất ngờ ở sân chơi World Cup.

Về phần Nhật Bản, đội bóng này đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn ở giai đoạn vòng bảng khi toàn thắng cả 3 trận trước Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, ghi tới 20 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Nhìn vào những gì đã diễn ra, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ chủ động chơi tấn công và hướng đến trận thắng đậm trước đại diện Đông Nam Á, qua đó lấy vé vào bán kết.

Trận đấu còn lại ở vòng tứ kết là màn so tài giữa Hàn Quốc và Uzbekistan, cũng diễn ra lúc 17h30.

Hàn Quốc là đội bóng có nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu lớn của bóng đá nữ châu Á. Khả năng tổ chức lối chơi, nền tảng kỹ thuật cùng chất lượng đội hình giúp họ có lợi thế nhất định trước Uzbekistan.

Dù vậy, Uzbekistan cũng cho thấy sự tiến bộ khi vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết. Đại diện Trung Á nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nữ ASIAD 20.