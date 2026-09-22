Lịch thi đấu, trực tiếp ASIAD 2026: Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Đội hình ra sân của đội U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Trận đấu diễn ra lúc 12h00 ngày 22/9 (giờ Việt Nam) trên sân Nagoya City Mizuho, Nhật Bản và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với vị trí của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng C, sau hai lượt trận, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 4 điểm, đứng thứ hai bảng C sau đội tuyển U23 Uzbekistan, đội tuyển U23 Việt Nam hòa đội tuyển U23 Kuwait 1-1 trong trận ra quân, trước khi đánh bại đội tuyển U23 Philippines 2-0 ở lượt trận thứ hai.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C, đội bóng Trung Á gây ấn tượng ngay trận ra quân khi đánh bại đội tuyển U23 Philippines với tỷ số 5-1. Cuộc đối đầu giữa hai đội vì vậy không chỉ quyết định tấm vé đi tiếp mà còn có ý nghĩa trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Trận đấu được tổ chức tại Nagoya City Mizuho, một trong những địa điểm thi đấu môn bóng đá nam ASIAD 2026. Cùng giờ với cuộc so tài U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, trận đấu còn lại của bảng C giữa đội tuyển U23 Philippines và đội tuyển U23 Kuwait cũng diễn ra lúc 12h00 ngày 22/9, việc hai trận đấu được tổ chức đồng thời nhằm bảo đảm tính công bằng ở lượt trận cuối vòng bảng.

Sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Philippines, đội tuyển U23 Việt Nam đang có tâm lý thuận lợi trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng. Tuy nhiên, đội tuyển U23 Uzbekistan là đối thủ có sức mạnh đáng kể và đã thể hiện khả năng tấn công hiệu quả với chiến thắng 5-1 ở trận mở màn. Vì vậy, cuộc chạm trán tại Nagoya được dự báo sẽ là thử thách lớn đối với hàng phòng ngự cũng như khả năng kiểm soát thế trận của đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu được cập nhật, các trận bóng đá nam ASIAD 2026 trong ngày 22/9 còn có cuộc đối đầu giữa đội tuyển U23 Hàn Quốc và đội tuyển U23 Saudi Arabia lúc 17h00. Riêng tại bảng C, hai trận Việt Nam vs Uzbekistan và Philippines vs Kuwait cùng diễn ra lúc 12 giờ.

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Thời gian: 12 giờ ngày 22/9/2026 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: ASIAD 2026 - bảng C môn bóng đá nam

Địa điểm: Nagoya City Mizuho, Nhật Bản

Trận đấu: U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Trực tiếp: VTV6, VTVGo.

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận đấu từ 12 giờ ngày 22/9 trên VTV6 và các nền tảng trực tuyến của VTV. Đây là trận đấu được chờ đợi nhất của U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026, khi kết quả sẽ xác định vị trí của đội tại bảng C và đối thủ ở vòng tứ kết.