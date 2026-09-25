Lịch thi đấu, trực tiếp ASIAD 2026: Trực tiếp U23 Việt Nam vs Hàn Quốc lúc 17h30

Tâm điểm bóng đá nam ASIAD 2026 ngày 25/9 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Hàn Quốc tại vòng tứ kết, trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 (giờ Việt Nam) trên sân Nagoya City Minato Soccer Field, Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu ASIAD 2026, cuộc so tài giữa đội tuyển U23 Hàn Quốc và đội tuyển U23 Việt Nam là một trong hai trận tứ kết bóng đá nam ASIAD 20 diễn ra trong ngày 25/9, trận đấu được VTV6, VTV7 tường thuật trực tiếp.

Đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết sau khi đứng nhì bảng C với 4 điểm, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hòa đội tuyển U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân, thắng đội tuyển U23 Philippines 2-0 trước khi thua đội tuyển U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt trận cuối, kết quả này giúp đội tuyển U23 Việt Nam cùng đội tuyển U23 Uzbekistan giành vé đi tiếp tại bảng C.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Hàn Quốc kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng D với thành tích toàn thắng, đội bóng xứ Kim chi lần lượt đánh bại đội tuyển U23 Qatar 4-1 và đội tuyển U23 Saudi Arabia 2-0, qua đó giành ngôi đầu bảng và gặp đội tuyển U23 Việt Nam ở tứ kết.

Việc chạm trán đội tuyển U23 Hàn Quốc được xem là thử thách đáng chú ý đối với đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp, sau ba trận vòng bảng, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh ghi 3 bàn và thủng lưới 3 lần. Trong khi đó, đội tuyển U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh tấn công đáng chú ý khi ghi 6 bàn qua hai trận và chỉ để thủng lưới một lần.

Đáng chú ý, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết sau khi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng.

Ở vòng tứ kết, ngoài trận đội tuyển U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Uzbekistan gặp đội tuyển U23 Saudi Arabia lúc 12h ngày 25/9. Hai trận tứ kết còn lại diễn ra ngày 26/9, gồm đội tuyển U23 Trung Quốc gặp đội nhì bảng A lúc 13 giờ và đội nhất bảng A gặp đội tuyển U23 Triều Tiên lúc 17h30.

Theo lịch thi đấu, nếu vượt qua đội tuyển U23 Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng bán kết ngày 30/9. Hai trận tranh huy chương diễn ra ngày 3/10, trong đó trận tranh huy chương đồng lúc 13h và chung kết lúc 17h30.

Thông tin trận U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam

Thời gian: 17 giờ 30 ngày 25/9/2026 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Địa điểm: Nagoya City Minato Soccer Field, Nhật Bản

Trận đấu: U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam

Trực tiếp: VTV6, VTV7.

Trận tứ kết diễn ra trong bối cảnh đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt ở nhóm 8 đội mạnh nhất bóng đá nam ASIAD 2026, trước đối thủ đội tuyển U23 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ phải thể hiện sự tập trung cao độ và tận dụng tốt từng cơ hội nếu muốn tiếp tục hành trình tại sân chơi châu lục.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

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