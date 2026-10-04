Lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026
Cùng theo dõi lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
Chủ nhật, ngày 11-10
8h
Sân 1, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Marie Curie Hà Đông
Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Đống Đa
Sân 3, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Green City Academy
Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Khương Đình
Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Đại Mỗ
9h
Sân 1, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Quốc Oai
Sân 2, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Khương Hạ
Sân 3, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan - THPT Xuân Đỉnh
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Wellspring
Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Trần Phú H. Kiếm
10h
Sân 1, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Cầu Giấy
Sân 2, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Nhân Chính
Sân 3, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Lương Thế Vinh
Sân 4, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Thượng Cát
Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Hoàng Cầu
13h30
Sân 1, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Everest
Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 3, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Galileo
Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Kim Liên
Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT KHGD
14h30
Sân 1, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Việt Hoàng
Sân 2, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Dương Xá
Sân 3, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Phúc Lợi
Sân 4, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Đan Phượng
Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
15h30
Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Trần Nhân Tông
Sân 2, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Hòa Bình Phú Diễn
Sân 3, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Bình Minh Hoài Đức
Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Mỹ Đình
Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Đông Mỹ
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Chủ nhật, ngày 18-10
8h
Sân 1, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT MAY
Sân 2, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT Hữu Nghị T78
Sân 3, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Vân Tảo
Sân 5, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Ngôi sao Hà Nội
9h
Sân 1, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV - THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Xuân Phương
Sân 3, Bảng B: THPT Einstein - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 4, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Hoàng Mai
Sân 5, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình - THPT Đông Kinh
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 3, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Trí Đức
Sân 4, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
Sân 5, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
13h30
Sân 1, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Thạch Bàn
Sân 3, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
Sân 4, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ngọc Hồi
14h30
Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT Dewey Tây Hồ Tây
15h30
Sân 1, Bảng R: THPT Xa La - THPT Lương Văn Can
Sân 2, Bảng T: THPT Thực Nghiệm - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 3, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Chuyên Sư phạm
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Thứ 4, ngày 21-10
13h30
Sân 1, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 2, Bảng X: THPT Chuyên Ngoại ngữ - THPT Đỗ Mười
Sân 3, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Hà Nội Academy
Sân 4, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Minh Khai Kiều Phú
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông - THPT Tân Lập
Sân 2, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Hồ Tùng Mậu
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Olympia
Sân 4, Bảng CC: THPT Green City Academy - THPT Chu Văn An
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Chủ nhật 25-10
8h - KHAI MẠC GIẢI
9h30
Sân 1, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Quốc Oai
Sân 2, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Đại Mỗ
Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Sân 4, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Sân 5, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Việt Nam Nam Ba Lan
10h30
Sân 1, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Đông Kinh
Sân 3, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT IVS Thanh Oai
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Dewey Tây Hồ Tây
Sân 5, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
13h30
Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Việt Hoàng
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Nhân Chính
Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Cầu Giấy
Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Wellspring
14h30
Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Trí Đức
Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Thượng Cát
Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Lương Thế Vinh
Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 5, Bảng B: THPT Einstein - THPT Xuân Phương
15h30
Sân 1, Bảng J: THPT FPT - THPT Everest
Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Hoàng Cầu
Sân 3, Bảng K: THPT Ng Tất Thành Cầu Giấy - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Quang Trung Đống Đa
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Thứ 4, ngày 28-10
13h30
Sân 1, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 2, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Hồ Tùng Mậu
Sân 3, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Ngọc Hồi
Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT KHGD
Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT Kim Liên
14h30
Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng
Sân 2, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan - THPT Khương Hạ
Sân 3, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Dương Xá
Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 5, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Trần Phú Hoàn Kiếm
15h30
Sân 1, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình - THPT Hoàng Mai
Sân 2, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Đan Phượng
Sân 3, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Phúc Lợi
Sân 4, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Lương Văn Can
Sân 5, Bảng R: THPT Xa La - THPT Olympia
-------------------------
Chủ nhật, ngày 1-11
8h
Sân 1, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Trần Nhân Tông
Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình
Sân 3, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 5, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Bình Minh
9h
Sân 1, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Hòa Bình Phú Diễn
Sân 2, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Chuyên Sư phạm
Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Đông Mỹ
Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Mỹ Đình
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Đỗ Mười
Sân 2, Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Hữu nghị T78
Sân 4, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT MAY
Sân 5, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
13h30
Sân 1, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Hà Nội Academy
Sân 2, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Vân Tảo
Sân 3, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 5, Bảng D: THPT Đông Kinh - THPT Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Marie Curie Hà Đông
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Green City Academy
Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Nguyễn Trãi Thường Tín
15h30
Sân 1, Bảng A: THPT Quốc Oai - THPT Đại Mỗ
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Einstein
Sân 3, Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình - THPT Xuân Phương
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Huỳnh Thúc Kháng
Sân 5, Bảng C: THPT Xuân Đỉnh - THPT Khương Hạ
-------------------------
Thứ 4, ngày 4-11
13h30
Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Minh Khai Kiều Phú
Sân 3, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Xuân Đỉnh
Sân 4, Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm - THPT Wellspring
Sân 5, Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng X: THPT Chuyên ngữ - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Việt Đức
Sân 3, Bảng F: THPT Nhân Chính - THPT Cầu Giấy
Sân 4, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Đồng Quan
Sân 5, Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa - THPT Trí Đức
15h30
Sân 1, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Trần Quốc Tuấn
Sân 2, Bảng H: THPT Thượng Cát - THPT Lương Thế Vinh
Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Phan Huy Chú Thạch Thất
Sân 4, Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Chuyên Nguyễn Huệ
-------------------------
Chủ nhật, ngày 8-11
8h
Sân 1, Bảng J: THPT Everest - THPT Hoàng Cầu
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CầuGiấy - THPT Alfred Nobel
Sân 3, Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân - THPT Thạch Bàn
Sân 4, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Hoàng Long
Sân 5, Bảng L: THPT Galileo - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
9h
Sân 1, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ng Bỉnh Khiêm
Sân 2, Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu - THPT Ngọc Hồi
Sân 3, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Dewey Ocean Park
Sân 4, Bảng N: THPT KHGD - THPT Kim Liên
Sân 5, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Bắc Lương Sơn
10h
Sân 1, Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Chuyên KHTN
Sân 3, Bảng Ô: THPT Dương Xá - THPT Việt Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất
Sân 5, Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây - THPT IVS Thanh Oai
13h30
Sân 1, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Thọ Xuân
Sân 2, Bảng Q: THPT Đan Phượng - THPT Phúc Lợi
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Xa La
Sân 4, Bảng R: THPT Lương Văn Can - THPT Olympia
Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Thanh Oai B
14h30
Sân 1, Bảng S: THPT Trần Nhân Tông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Phenika
Sân 3, Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 4, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Văn Lang
Sân 5, Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức - THPT Hòa Bình Phú Diễn
15h30
Sân 1, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Lê Lợi Hà Đông
Sân 2, Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng - THPT Chuyên Sư phạm
Sân 3, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Yên Hòa
Sân 4, Bảng V: THPT Đông Mỹ - THPT Mỹ Đình
Sân 5, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Chuyên Ngoại ngữ
-------------------------
Thứ 4, ngày 11-11
13h30
Sân 1, Bảng X: THPT Đỗ Mười - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Nguyễn Văn Huyên
Sân 3, Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 - THPT MAY
Sân 4, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Lạc Long Quân
Sân 5, Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú - THPT Hà Nội Academy
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 2, Bảng CC: THPT Khương Đình - THPT Nguyễn Siêu
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Quang Trung Đống Đa
Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Nguyễn Văn Cừ
Sân 5, Bảng BB: THPT Đống Đa - THPT Phan Đình Phùng
-------------------------
Chủ nhật, ngày 15-11
8h
Sân 1, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT FPT Tây Hà Nội
Sân 2, Bảng W: THPT Vân Tảo - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân
Sân 3, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Chuyên KHXH&NV
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT IVS Thanh Oai
Sân 5, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Thạch Bàn
9h
Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông - THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Phan Đình Phùng
Sân 3, Bảng CC: THPT Green City Academy - THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Nguyễn Siêu
Sân 5, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Galileo
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-toan-bo-vong-bang-giai-bong-da-hoc-sinh-thpt-ha-noi-2026-post670847.antd