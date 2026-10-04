Lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026

Tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX, năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, 10/10 học sinh Việt Nam tham gia đều đoạt huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Đây cũng là thành tích cao nhất của học sinh Việt Nam từ trước đến nay.