Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 8: Chelsea đại chiến Tottenham

Cuộc đua Ngoại hạng Anh 2026/27 bước sang vòng 8 với khoảng cách giữa các nhóm bắt đầu được nới rộng. Manchester City vẫn là đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng sau 7 vòng, trong khi Arsenal bám phía sau với khoảng cách 3 điểm.

Brighton đang tạo ra bất ngờ lớn khi đứng thứ ba, sở hữu hiệu số tốt nhất giải. Chelsea và Liverpool tiếp tục nằm trong nhóm cạnh tranh phía trên, còn Manchester United, Tottenham vẫn chưa tìm được sự ổn định như kỳ vọng.

Hình minh họa.

Vòng 8 đã mở màn rạng sáng 24/10 theo giờ Việt Nam. Ipswich và Nottingham Forest hòa nhau 1-1 tại Portman Road, kết quả đưa Ipswich tạm lên thứ 9 với 10 điểm, trong khi Forest thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27

Lịch vòng 8 có một điểm đáng chú ý về múi giờ. Anh chuyển từ giờ mùa hè BST sang GMT trong ngày 25/10, nhưng thời gian ở bảng trên đã được quy đổi trực tiếp sang giờ Việt Nam để độc giả tiện theo dõi.

Aston Villa - Man City: Đội đầu bảng gặp đối thủ khó chịu

Manchester City làm khách Aston Villa lúc 18h30 ngày 24/10 trong trận đấu sớm nhất tối thứ Bảy.

Xét bảng xếp hạng, khoảng cách là rất rõ. Man City thắng cả 7 trận đầu, có 21 điểm, ghi 19 bàn và mới nhận 7 bàn thua. Aston Villa chỉ đứng thứ 12 với 8 điểm.

Nhưng thành tích đối đầu gần đây lại khiến chuyến đi tới Villa Park trở nên đáng chú ý.

Aston Villa đã thắng 4 trong 6 trận Premier League gần nhất gặp Man City, trong đó có 3 chiến thắng ở 4 lần chạm trán gần đây. Erling Haaland cũng không có thành tích tốt trước đối thủ này khi chỉ ghi một bàn trong 5 trận Premier League gặp Villa và đã tịt ngòi ở 4 lần đối đầu gần nhất.

Đó là lý do Man City khó xem đây như một chuyến làm khách thông thường.

Haaland được xác nhận sẵn sàng thi đấu sau khi được nghỉ ở Champions League giữa tuần. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 8 bàn tại Premier League mùa này và tiếp tục là mũi nhọn quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Enzo Maresca.

Nếu thắng tại Villa Park, Man City sẽ nâng tổng điểm lên 24 và tiếp tục gây sức ép lớn lên Arsenal.

Arsenal - Everton: Cơ hội để Pháo thủ bám sát Man City

Arsenal tiếp Everton lúc 21h00 ngày 24/10.

Nhà đương kim vô địch đang đứng thứ hai với 18 điểm, kém Man City 3 điểm. Sau 7 trận, Arsenal thắng 6, thua một, ghi 11 bàn và nhận 5 bàn.

Everton có 10 điểm nhưng phong độ sân khách đang là vấn đề. Đội bóng vùng Merseyside chưa thắng trong 8 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League và chỉ thắng một trong 6 trận gần nhất tính trên mọi sân.

Đây vì thế là trận Arsenal được đánh giá cao hơn đáng kể.

Khó khăn với đội chủ sân Emirates nằm ở lực lượng tấn công khi Bukayo Saka gặp chấn thương giữa tuần. Điều đó có thể khiến Mikel Arteta phải điều chỉnh hai biên, với Noni Madueke và Eberechi Eze là những phương án đáng chú ý.

Arsenal cũng cần tìm lại sự thanh thoát trong tấn công. Sau thất bại 0-3 trước Brighton, cách chơi của Pháo thủ tại giải quốc nội có phần thận trọng hơn so với giai đoạn đầu mùa.

Trong một vòng đấu mà Man City phải làm khách Aston Villa, Arsenal không được phép bỏ lỡ cơ hội lấy 3 điểm trên sân nhà.

Chelsea - Tottenham: Derby London nhiều sức ép

Chelsea - Tottenham lúc 23h30 ngày 24/10 là một trong những trận được quan tâm nhất vòng đấu.

Chelsea đứng thứ tư với 13 điểm, trong khi Tottenham mới có 6 điểm và đứng thứ 17 trước khi vòng 8 bắt đầu.

Dẫu vậy, Spurs vừa tìm được chiến thắng Premier League đầu tiên của mùa giải khi đánh bại Coventry 3-1. Sự trở lại của James Maddison và Dejan Kulusevski mang tới nhiều lựa chọn hơn cho HLV Roberto De Zerbi, đồng thời đội bóng cũng thử nghiệm hệ thống 3-1-3-3 mới.

Vấn đề là Stamford Bridge không phải địa điểm dễ dàng với Tottenham.

Spurs đã thua Chelsea trong 6 lần đối đầu gần nhất tại Premier League. Đáng chú ý hơn, Tottenham chỉ thắng đúng một lần trong 36 chuyến làm khách gần nhất trước Chelsea tại giải VĐQG.

Chelsea lại đang cho thấy dấu hiệu ổn định hơn dưới thời Xabi Alonso. Chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 7 giúp đội bóng Tây London duy trì vị trí trong top 4.

Một chiến thắng nữa sẽ giúp Chelsea củng cố vị trí trong nhóm Champions League, trong khi Tottenham cần điểm để tránh nhanh chóng quay trở lại cuộc khủng hoảng đầu mùa.

Liverpool - Brighton: Trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp top 4

Liverpool tiếp Brighton lúc 21h00 ngày 25/10.

Đây là trận đấu đáng chú ý nếu nhìn vào bảng xếp hạng. Brighton đang đứng thứ ba với 16 điểm, hơn Liverpool 4 điểm.

Đội bóng của Fabian Hurzeler có màn khởi đầu rất ấn tượng: 23 bàn sau 7 trận, chỉ nhận 5 bàn thua và sở hữu hiệu số +18, cao nhất Premier League.

Brighton cũng đã giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp.

Liverpool đang đứng thứ năm với 12 điểm sau 3 chiến thắng, 3 trận hòa và một thất bại. Sau giai đoạn khởi đầu chậm, đội bóng của Andoni Iraola có dấu hiệu cải thiện và vừa thắng Brentford 2-1 ở vòng trước.

Alexander Isak đang là mũi nhọn đáng chú ý nhất với 5 bàn tại Premier League. Florian Wirtz dù chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng về bàn thắng nhưng đã tạo ra 20 cơ hội, nhiều nhất giải ở thời điểm hiện tại.

Brighton thích pressing cao và đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh. Chính cách chơi đó cũng có thể tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự để Isak cùng các cầu thủ tốc độ của Liverpool khai thác.

Nếu Liverpool thắng, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn một điểm. Nếu Brighton lấy trọn 3 điểm tại Anfield, họ sẽ tiếp tục khẳng định mình không chỉ là hiện tượng đầu mùa.

MU - Bournemouth: Quỷ đỏ không còn nhiều khoảng trống để mất điểm

Manchester United tiếp Bournemouth lúc 21h00 ngày 25/10.

MU mới có 7 điểm sau 7 vòng và đứng thứ 13. Thành tích một thắng, bốn hòa, hai thua rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng của một đội bóng muốn trở lại nhóm dự Champions League.

Vòng trước, MU hòa Leeds 1-1 và tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định.

Bournemouth đứng thứ 15 với 6 điểm nhưng vừa có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này. Điều đó giúp đội khách bước vào Old Trafford với tâm lý thoải mái hơn.

MU cần tận dụng sân nhà, bởi nếu tiếp tục mất điểm, khoảng cách với nhóm đầu sẽ ngày càng khó san lấp.

Chelsea đang hơn MU 6 điểm, Liverpool hơn 5 điểm, còn Arsenal đã bỏ xa Quỷ đỏ tới 11 điểm trước khi vòng 8 bắt đầu.

Vì thế, trận Bournemouth không chỉ là cuộc đấu lấy 3 điểm mà còn mang ý nghĩa giải tỏa sức ép.

Crystal Palace - Newcastle: Khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng

Crystal Palace tiếp Newcastle lúc 21h00 ngày 25/10.

Hai đội đều chưa có khởi đầu tốt. Newcastle đứng thứ 11 với 8 điểm, còn Palace xếp thứ 14 với 7 điểm.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng phòng ngự.

Newcastle đã nhận 14 bàn sau 7 vòng, Palace thậm chí thủng lưới 17 lần. Những thống kê về chất lượng cơ hội cũng cho thấy cả hai thường xuyên để đối phương tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Một thế trận mở vì vậy hoàn toàn có khả năng xảy ra tại Selhurst Park.

Đây cũng là cơ hội để Newcastle tìm lại nhịp độ sau thất bại 0-1 trước Aston Villa ở vòng trước.

Hull - Brentford: Cuộc đấu giữa hai đội giữa bảng

Hull City từng là hiện tượng trong những vòng đầu nhưng đang có dấu hiệu chững lại.

Sau 7 trận, tân binh có 9 điểm và đứng thứ 10 sau khi Ipswich giành một điểm trong trận đấu sớm vòng 8.

Brentford đứng thứ sáu với 10 điểm.

Khoảng cách rất nhỏ khiến cuộc đối đầu lúc 21h00 ngày 25/10 có thể tạo ra thay đổi đáng kể về thứ hạng.

Khả năng tận dụng tình huống cố định cũng có thể trở thành yếu tố quyết định bởi cả Hull lẫn Brentford đều sở hữu những cầu thủ không chiến tốt.

Sunderland - Leeds: Hai thái cực trên bảng xếp hạng

Trận cuối vòng 8 diễn ra lúc 23h30 ngày 25/10.

Leeds đang có 10 điểm và đứng thứ bảy, một khởi đầu tương đối tích cực.

Sunderland lại nằm cuối bảng với chỉ 4 điểm. Sau 7 vòng, đội bóng này thắng một, hòa một và thua 5 trận.

Áp lực vì thế chủ yếu nằm ở phía Sunderland.

Nếu tiếp tục mất điểm trên sân nhà, họ có nguy cơ bị nhóm an toàn tạo khoảng cách ngay khi mùa giải mới bước qua tháng thứ ba.

Leeds lại có cơ hội chen sâu hơn vào nhóm nửa trên nếu giành chiến thắng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất

Bảng dưới đây đã cập nhật sau trận Ipswich 1-1 Nottingham Forest rạng sáng 24/10. Hai đội này đã thi đấu 8 trận, trong khi 18 đội còn lại mới đá 7 trận.

Manchester City đang tạo lợi thế lớn nhất khi toàn thắng cả 7 trận. Arsenal vẫn bám sát nhưng đã bị bỏ cách 3 điểm.

Brighton là đội đáng chú ý nhất ngoài hai ứng viên hàng đầu. 23 bàn thắng và hiệu số +18 cho thấy vị trí thứ ba của họ không đơn thuần đến từ may mắn.

Ở phía sau, Chelsea và Liverpool vẫn còn khả năng thu hẹp khoảng cách nếu nhóm trên sảy chân.

MU lại chỉ đứng thứ 13, trong khi Tottenham đã tụt xuống nhóm cuối. Nottingham Forest tạm thoát khỏi khu vực xuống hạng sau trận hòa Ipswich, đẩy Coventry xuống vị trí thứ 18.

Vòng 8 có thể tác động mạnh tới cuộc đua đầu bảng

Man City đang nắm quyền chủ động nhưng chuyến đi tới Villa Park tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với vị trí của Aston Villa trên bảng xếp hạng.

Nếu Man City mất điểm và Arsenal đánh bại Everton, khoảng cách giữa hai đội có thể được thu hẹp hoặc thậm chí xóa bỏ.

Brighton cũng đứng trước trận đấu rất quan trọng tại Anfield. Một chiến thắng trước Liverpool sẽ giúp đội bóng này tiếp tục bám hai đội đầu và củng cố vị trí trong top 4.

Chelsea - Tottenham lại mang câu chuyện khác. Chelsea muốn duy trì đà tiến ở nhóm đầu, còn Tottenham cần chứng minh chiến thắng đầu tiên ở vòng trước thực sự là bước ngoặt.

Với MU, vòng 8 cũng gần như không cho phép thêm một cú sảy chân. Bournemouth có thể không phải đối thủ mạnh nhất, nhưng Quỷ đỏ cần bắt đầu biến những trận sân nhà thành 3 điểm nếu không muốn sớm tụt xa khỏi cuộc đua châu Âu.