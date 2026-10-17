Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 7 và BXH mới nhất

Sau 6 vòng đấu, Manchester City đang tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch với thành tích toàn thắng. Arsenal bám đuổi ở vị trí thứ hai, trong khi Brighton trở thành hiện tượng thú vị của mùa giải. Trái ngược với nhóm đầu, Liverpool và Manchester United đang gặp khó khăn, còn Tottenham thậm chí chưa có nổi một chiến thắng. Vòng 7 hứa hẹn sẽ tạo ra thêm những biến động, đặc biệt khi hàng loạt đội bóng lớn phải đối diện các đối thủ không dễ chịu.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 7 mới nhất

Vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 diễn ra từ ngày 17 - 19/10 theo giờ Anh, tương ứng từ tối 17/10 đến rạng sáng 20/10 theo giờ Việt Nam. Trong số 10 trận đấu, những cuộc đối đầu giữa Everton - Chelsea, Brentford - Liverpool, Leeds - MU và Nottingham Forest - Arsenal nhận được nhiều sự chú ý.

Lịch thi đấu cụ thể như sau:

Lịch thi đấu được cập nhật trước vòng 7. Thời gian các trận có thể thay đổi theo quyết định của ban tổ chức.

Trận đấu mở màn giữa Everton và Chelsea lúc 18h30' ngày 17/10 hứa hẹn nhiều diễn biến đáng chú ý. Hai đội cùng có 10 điểm sau 6 vòng nhưng Everton xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Chelsea vừa tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng 5-1 trước Bournemouth. Tuy nhiên, đội bóng thành London sẽ phải đối diện thử thách đáng kể khi làm khách trước Everton, đội vẫn bất bại từ đầu mùa và mới để thủng lưới 5 bàn sau 6 trận.

Cùng ngày, Liverpool hành quân tới sân của Brentford lúc 21h00. Đây là trận đấu đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Andoni Iraola sau thất bại 0-3 trước Manchester City ngay tại Anfield ở vòng trước. Liverpool hiện mới có 9 điểm và đứng thứ chín, kém đối thủ Brentford một điểm.

Ở chiều ngược lại, Brentford đang thể hiện phong độ ổn định. Đội chủ nhà bất bại sau 6 vòng, thắng 2 và hòa 4 trận. Khả năng phòng ngự cùng lối chơi giàu tính tổ chức có thể khiến Liverpool gặp khó khăn nếu không cải thiện hiệu quả tấn công.

Manchester City có cơ hội tiếp tục củng cố ngôi đầu khi tiếp đón Ipswich Town lúc 21h00 ngày 17/10. Sau 6 trận toàn thắng, đoàn quân của HLV Enzo Maresca đang sở hữu 18 điểm và hơn Arsenal 3 điểm.

Xét về chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, Man City được đánh giá cao hơn. Nếu giành chiến thắng, đội chủ sân Etihad sẽ có 21 điểm, đồng thời kéo dài chuỗi toàn thắng lên con số 7.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất

Trước khi vòng 7 khởi tranh, Manchester City đứng đầu bảng xếp hạng với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và để thủng lưới 5 lần. Arsenal xếp thứ hai với 15 điểm, còn Brighton đứng thứ ba với 13 điểm.

Đáng chú ý, Brentford, Everton và Chelsea cùng có 10 điểm, khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm dự cúp châu Âu trở nên quyết liệt. Liverpool đứng thứ chín với 9 điểm, trong khi MU tụt xuống thứ 13 và Tottenham đang nằm trong nhóm xuống hạng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cập nhật sáng 17/10/2026, sau khi vòng 6 kết thúc:

*HS là hiệu số bàn thắng bại. Các đội đều thi đấu 6 trận.

Khoảng cách giữa Manchester City và Arsenal đang là 3 điểm. Với việc Man City được thi đấu trước và gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn, áp lực có thể chuyển sang Arsenal khi Pháo thủ làm khách trước Nottingham Forest vào tối 18/10.

Brighton đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng nhất mùa giải. Sau 6 vòng đấu, đội bóng này ghi tới 18 bàn, nhiều nhất Ngoại hạng Anh, và sở hữu hiệu số +13. Kết quả đó giúp Brighton duy trì vị trí thứ ba, chỉ kém Arsenal 2 điểm.

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, cuộc cạnh tranh diễn ra khá sít sao. Từ Brentford ở vị trí thứ tư đến Ipswich Town đứng thứ 10 chỉ cách nhau một điểm. Điều này đồng nghĩa một chiến thắng có thể giúp nhiều đội bóng cải thiện đáng kể thứ hạng.

Manchester United tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng. Đoàn quân của HLV Michael Carrick mới thắng một trận, hòa ba và thua hai, đồng thời bị Man City bỏ xa tới 12 điểm.

Tình cảnh của Tottenham còn đáng lo ngại hơn. Đội bóng thành London chưa có chiến thắng nào, mới giành 3 điểm và đứng thứ 19. Bournemouth cũng chưa thắng, trong khi Fulham xếp cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm.

MU đại chiến Leeds, Arsenal phải thắng để bám đuổi Man City

Tâm điểm của loạt trận ngày 18/10 là cuộc đối đầu giữa Leeds United và Manchester United lúc 20h00 trên sân Elland Road. Đây không chỉ là cuộc chạm trán nhiều duyên nợ mà còn mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc đua cải thiện vị trí.

Leeds đang đứng thứ bảy với 9 điểm, cao hơn MU 6 bậc. Dù vừa để thua Arsenal 1-2, đội bóng này vẫn cho thấy sự tiến bộ về khả năng tổ chức và phòng ngự.

Trong khi đó, MU bước vào trận đấu với áp lực đáng kể. Sau trận hòa 1-1 trước Tottenham ở vòng 6, Quỷ đỏ tiếp tục gây thất vọng khi để thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League. Những kết quả thiếu thuyết phục khiến HLV Michael Carrick phải đối diện nhiều câu hỏi về khả năng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Leeds tạo ra thế trận khó chịu. Nếu tiếp tục để mất điểm, MU sẽ đối diện nguy cơ bị nhóm dẫn đầu bỏ xa hơn nữa, đồng thời chịu thêm sức ép trong cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu.

Cùng ngày, Arsenal làm khách trước Nottingham Forest lúc 22h30. Pháo thủ hiện có 15 điểm và không được phép chủ quan khi Man City đang duy trì phong độ toàn thắng.

Đội bóng của Mikel Arteta vừa đánh bại Leeds 2-1 tại Ngoại hạng Anh và có thêm sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước Lille ở Champions League. Tuy nhiên, Nottingham Forest cũng rất cần điểm khi mới đứng thứ 15 với 5 điểm.

Nếu Man City thắng Ipswich ở trận đấu trước đó, Arsenal sẽ phải giành chiến thắng để duy trì khoảng cách 3 điểm. Một kết quả không như mong đợi có thể khiến cuộc đua vô địch sớm xuất hiện khoảng cách đáng kể.

Ngoài ra, Brighton tiếp đón Crystal Palace lúc 20h00 ngày 18/10 trong trận derby nhiều duyên nợ. Với sức tấn công đang đạt hiệu quả cao, Brighton có cơ hội tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm ba đội dẫn đầu.

Ở cuối bảng xếp hạng, Bournemouth gặp Sunderland, trong khi Fulham tiếp đón Hull City. Đây là những trận đấu quan trọng đối với cuộc chiến trụ hạng, bởi khoảng cách giữa các đội ở nhóm cuối vẫn chưa lớn.

Trận đấu muộn nhất vòng 7 diễn ra lúc 02h00 ngày 20/10 khi Tottenham tiếp đón Coventry City. Sau 6 vòng không biết đến chiến thắng, Tottenham buộc phải hướng tới 3 điểm nếu muốn thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Tuy nhiên, Coventry vừa giành chiến thắng 4-1 trước Newcastle tại vòng 6 và đang có sự tự tin đáng kể. Vì thế, dù được thi đấu trên sân nhà, Tottenham không dễ có một trận đấu thuận lợi.

Nhìn tổng thể, vòng 7 Ngoại hạng Anh có thể tạo ra những thay đổi đáng chú ý ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Manchester City đứng trước cơ hội nối dài chuỗi toàn thắng, Arsenal phải tiếp tục bám đuổi, trong khi Liverpool, Chelsea và MU cần tích lũy điểm số để cải thiện vị trí.

Cuộc đua vô địch vẫn còn dài, nhưng những kết quả ở giai đoạn này có thể tạo ra lợi thế tâm lý quan trọng. Đối với các đội bóng đang gặp khó khăn như MU và Tottenham, mỗi vòng đấu trôi qua mà không giành chiến thắng đều khiến áp lực ngày một lớn hơn.