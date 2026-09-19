Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 5: Arsenal gặp thử thách, MU chịu sức ép lớn

Cuộc đua đầu mùa đang xuất hiện nhiều nét thú vị khi Arsenal và Man City cùng toàn thắng, trong khi Brentford, Leeds, Hull City và Brighton chen chân vào nhóm đầu.

Ở phía ngược lại, Tottenham, Aston Villa và Man Utd đều chịu sức ép lớn trước vòng đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 5

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Vòng đấu đã mở màn bằng một bất ngờ đáng kể khi Brentford đánh bại Chelsea 3-0. Ba bàn thắng đều xuất hiện trong hiệp hai, giúp đội bóng thành London duy trì thành tích bất bại và tạm thời chen vào nhóm ba đội dẫn đầu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất

Bảng xếp hạng được cập nhật sau trận Brentford 3-0 Chelsea, trước khi các trận đấu ngày 19/9 bắt đầu.

Arsenal vẫn giữ vị trí số một nhờ hơn Man City một bàn về hiệu số. Cả hai đội đều giành trọn 12 điểm sau bốn vòng, tạo ra khoảng cách sớm với phần còn lại.

Nhóm phía sau mới thực sự đáng chú ý.

Brentford đã thi đấu năm trận và có 9 điểm. Leeds cùng tân binh Hull City đều sở hữu 8 điểm sau bốn vòng, trong khi Brighton đứng ngay phía sau với 7 điểm và hiệu số +8.

Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm đầu sau trận thua Brentford. Đội bóng London giữ nguyên 7 điểm nhưng hiệu số giảm xuống -2 sau khi nhận ba bàn thua.

Brighton - Arsenal: Thử thách lớn với đội đầu bảng

Đây có thể là trận đáng xem nhất tối 19/9.

Arsenal bước vào vòng 5 với thành tích hoàn hảo: bốn trận, bốn chiến thắng, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Đội bóng của Mikel Arteta đang thể hiện sự cân bằng rất cao giữa kiểm soát trận đấu, khả năng tạo cơ hội và sự chắc chắn của hàng thủ.

Nhưng Brighton hiện cũng đang có phong độ rất đáng chú ý.

Đội chủ sân Amex đã ghi 13 bàn sau bốn vòng, con số cao nhất giải trước khi vòng 5 bắt đầu. Brighton đứng thứ sáu với 7 điểm và hiệu số +8.

Họ cũng bước vào trận đấu với tinh thần tốt sau những màn trình diễn tấn công giàu năng lượng gần đây.

Điểm đáng xem sẽ là khả năng Arsenal kiểm soát tốc độ trận đấu. Brighton thường muốn đẩy nhịp lên rất cao, pressing mạnh và đưa nhiều cầu thủ tham gia tấn công. Nếu Pháo thủ vượt qua được lớp pressing đầu tiên, những khoảng trống phía sau đội hình chủ nhà có thể xuất hiện.

Bukayo Saka tiếp tục là cái tên đáng chờ đợi bên phía Arsenal. Tiền đạo cánh người Anh đã có ba bàn tại Premier League mùa này và vẫn là một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt rõ nét nhất của đội đầu bảng.

Newcastle - Hull City: Tân binh không còn là hiện tượng nhất thời?

Hull City đang tạo ra một trong những câu chuyện thú vị nhất đầu mùa.

Sau bốn vòng, đội bóng mới thăng hạng vẫn bất bại với hai chiến thắng và hai trận hòa, giành 8 điểm. Hull từng thắng Manchester United 2-0 và hòa Chelsea 2-2 ngay tại Stamford Bridge.

Mohamed Belloumi là một trong những nhân tố nổi bật của Hull với hai bàn thắng.

Newcastle lại đang đi theo chiều ngược lại.

Chích chòe vừa thua Leeds 1-4 và hiện có 5 điểm. Đội bóng cũng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi vấn đề chấn thương khi nhiều cầu thủ quan trọng không thể góp mặt.

Lợi thế của Newcastle nằm ở St James' Park. Nhưng nếu đội chủ nhà dâng quá cao và để mất bóng, Hull đã chứng minh họ đủ khả năng trừng phạt đối thủ bằng những tình huống phản công nhanh.

Đây có thể là bài kiểm tra quan trọng để biết Hull thực sự đủ sức cạnh tranh một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng hay khởi đầu tốt vừa qua chỉ mang tính thời điểm.

Tottenham - Aston Villa: Cuộc đấu của hai đội đang khát chiến thắng

Tottenham và Aston Villa bước vào cuộc đối đầu sớm nhất ngày thứ Bảy trong tình cảnh khá giống nhau.

Spurs chỉ có 2 điểm sau bốn vòng và chưa ghi được bàn nào tại Premier League. Aston Villa thậm chí mới có một điểm và đang đứng áp chót.

Điều khiến Tottenham chịu sức ép lớn hơn là hiệu quả tấn công.

Đội bóng vẫn đưa được bóng vào những khu vực nguy hiểm nhưng thường thiếu chính xác ở nhịp xử lý cuối cùng. Sau bốn vòng không ghi bàn, mỗi cơ hội bị bỏ lỡ càng khiến áp lực trên khán đài tăng lên.

Villa cũng không thể hài lòng với khởi đầu hiện tại. Đội bóng của Unai Emery cần cải thiện khả năng phòng ngự và chuyển hóa cơ hội nếu không muốn sớm bị nhóm giữa bỏ xa.

Ba điểm vì vậy có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai.

Bournemouth - Liverpool: The Kop không được phép tiếp tục mất điểm

Liverpool đang có 6 điểm và chưa tạo ra bước khởi đầu như mong đợi.

Trận hòa 0-0 trước Fulham ở vòng trước cho thấy vấn đề của Liverpool nằm ở khả năng duy trì tốc độ tấn công và tạo cơ hội trước những đối thủ phòng ngự thấp.

Chuyến làm khách Bournemouth vì thế không đơn giản.

Đội chủ nhà mới có 3 điểm nhưng thường chơi quyết liệt tại sân nhà và sẵn sàng pressing ngay từ phần sân đối phương.

Liverpool cần một chiến thắng để tránh bị Arsenal và Man City nới rộng khoảng cách quá sớm. Nếu đội đầu bảng thắng Brighton còn Liverpool tiếp tục mất điểm, khoảng cách có thể bắt đầu trở nên đáng kể ngay từ cuối tháng 9.

Man City - Sunderland: Haaland hướng tới bàn thắng tiếp theo

Man City có cùng 12 điểm như Arsenal và chỉ đứng thứ hai vì kém một bàn hiệu số.

Đội bóng thành Manchester khởi đầu mùa giải rất ổn định với bốn chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Erling Haaland tiếp tục là tâm điểm của hàng công với 4 bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League trước vòng 5.

Sunderland mới có 4 điểm và sẽ phải đối diện một trong những thử thách khó nhất mùa giải.

Nếu Man City ghi được bàn sớm, đội khách rất dễ rơi vào thế phải dâng cao và tạo thêm không gian cho Haaland cùng các cầu thủ tấn công của chủ nhà.

Fulham - Man Utd: Áp lực dồn về phía Quỷ đỏ

Manchester United mới có 4 điểm sau bốn trận và đứng thứ 13.

Một chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt sau kỳ chuyển nhượng mà đội bóng đã đầu tư đáng kể cho tuyến giữa.

Khả năng kiểm soát trận đấu của Man Utd vẫn thiếu ổn định. Khi gặp những đối thủ tổ chức phòng ngự tốt, Quỷ đỏ có thời điểm rơi vào trạng thái cầm bóng nhiều nhưng tạo ra ít cơ hội thực sự nguy hiểm.

Fulham mới có một điểm và nằm trong nhóm cuối bảng, nhưng đây không phải chuyến làm khách dễ dàng.

Đội chủ sân Craven Cottage từng khiến Liverpool phải chia điểm ở vòng trước và có thể tiếp tục lựa chọn cách chơi chặt chẽ trước Man Utd.

Nếu Quỷ đỏ không cải thiện tốc độ luân chuyển bóng, trận đấu cuối cùng của vòng 5 có thể trở thành thêm một buổi tối khó khăn.

Cuộc đua đầu bảng có thể thay đổi sau vòng 5

Arsenal và Man City đang tạo ra thế song mã sớm khi cùng giành tối đa 12 điểm.

Nhưng vòng 5 có thể khiến trật tự thay đổi.

Arsenal phải làm khách trước Brighton, đội sở hữu hàng công ghi nhiều bàn nhất giải. Man City được chơi trên sân nhà trước Sunderland và có lịch đấu được xem là thuận lợi hơn.

Ngay phía sau, Leeds và Hull City vẫn bất bại, trong khi Brentford đã có 9 điểm sau chiến thắng trước Chelsea.

Nếu những đội bóng này tiếp tục giành điểm, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu với phần còn lại sẽ trở nên rõ nét hơn trước kỳ nghỉ quốc tế.

Vòng 5 vì vậy không có một trận đại chiến truyền thống giữa hai đội thuộc nhóm “Big Six”, nhưng lại chứa nhiều cặp đấu có thể tác động trực tiếp tới cả cuộc đua vô địch lẫn khu vực cuối bảng.