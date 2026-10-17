Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh tối nay 17/10: Man City, Liverpool, Chelsea cùng ra sân

Vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 bắt đầu tối nay, thứ Bảy 17/10, với 5 trận đấu trải dài từ 18h30 đến đêm muộn theo giờ Việt Nam. Chelsea, Liverpool và Manchester City đều ra sân, trong khi trận Newcastle - Aston Villa khép lại ngày thi đấu.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh tối nay 17/10

Ngoại hạng Anh · Vòng 75 trậnXem trang giải ›

Everton18:30

ChelseaHill Dickinson StadiumChi tiết ›

Brentford21:00

LiverpoolGtech Community StadiumChi tiết ›

Fulham21:00

Hull CityCraven CottageChi tiết ›

Manchester City21:00

IpswichEtihad StadiumChi tiết ›

Newcastle23:30

Aston VillaSt James' ParkChi tiết ›

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Lịch trên được quy đổi từ giờ Anh sang giờ Việt Nam. Premier League xác nhận các trận ngày 17/10 lần lượt diễn ra lúc 12h30, 15h00 và 17h30 giờ Anh.

Man City hướng tới trận thắng thứ 7 liên tiếp

Tâm điểm của loạt trận 21h00 là cuộc đối đầu giữa Manchester City và Ipswich Towntại Etihad.

Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với thành tích tuyệt đối: 6 trận, 6 chiến thắng, 18 điểm, hơn Arsenal 3 điểm. Đội bóng của Enzo Maresca vừa đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield ở vòng trước.

Theo thông tin trước vòng 7 của Premier League, Man City có lực lượng khá thuận lợi và Phil Foden có thể trở lại sau án treo giò. Trong khi đó Ipswich đã thắng 3 trong 6 trận đầu mùa và đang đứng thứ 10.

Liverpool gặp thử thách trên sân Brentford

Brentford - Liverpool cũng là trận đấu đáng chú ý lúc 21h00.

Brentford đang đứng thứ 4 và đặc biệt chưa thua sau 6 vòng, với 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Liverpool đứng thứ 9 với 9 điểm và vừa nhận thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi thua Man City 0-3.

Liverpool còn gặp vấn đề về lực lượng. Alexander Isak, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai đều chưa chắc có thể trở lại, trong khi Ryan Gravenberch chắc chắn vắng mặt do án treo giò.

Chelsea mở màn vòng 7 trên sân Everton

Trận đấu sớm nhất diễn ra lúc 18h30, khi Everton tiếp Chelsea.

Hai đội đang có cùng 10 điểm sau 6 vòng. Everton đứng thứ 5, ngay trên Chelsea nhờ các chỉ số phụ. Chelsea bước vào trận đấu với tâm lý tốt sau chiến thắng đậm 5-1 trước Bournemouth ở vòng 6.

Chelsea sẽ không có Reece James sau ca phẫu thuật đầu gối. Đây có thể là một trong những bài toán nhân sự đáng chú ý với đội khách ở chuyến làm khách tại sân của Everton.

Newcastle đấu Aston Villa lúc 23h30

Trận đấu muộn nhất tối nay là Newcastle United - Aston Villa lúc 23h30.

Newcastle cần phản ứng sau thất bại bất ngờ 1-4 trước Coventry ở vòng trước. Sau 6 trận, Newcastle có 8 điểm và đứng thứ 11, trong khi Aston Villa mới có 5 điểm và đứng thứ 16.

Ngoài ra, Fulham tiếp Hull City lúc 21h00. Fulham đang đứng cuối bảng và vẫn chưa có chiến thắng nào sau 6 vòng, khiến đây trở thành trận đấu quan trọng với đội chủ sân.

Manchester United đá lúc mấy giờ?

Manchester United không thi đấu tối nay 17/10.

Theo lịch vòng 7, Man Utd sẽ làm khách của Leeds United vào 20h00 Chủ nhật 18/10 theo giờ Việt Nam. Cùng ngày, Arsenal làm khách Nottingham Forest lúc 22h30.

Lịch Ngoại hạng Anh tối 17/10 đáng chú ý

18h30: Everton - Chelsea

21h00: Brentford - Liverpool

21h00: Manchester City - Ipswich Town

23h30: Newcastle United - Aston Villa

Trong đó, Man City có cơ hội duy trì thành tích toàn thắng và củng cố ngôi đầu, còn Liverpool đứng trước chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng trước Brentford.

Bảng xếp hạng trước khi vòng 7 diễn ra

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